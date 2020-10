Liviu Panait, căruia muzica i-a fost sprijin și refugiu, a impresionat-o pe Loredana la X Factor: ”Ce voce ai, nu se poate”

Am avut două tentative... după aceea am stat așa să mă gândesc și mi-am zis că nu e ok ce fac. Dumnezeu are un plan mai mare pentru mine”, a povestit Liviu Panait.

Pe scena X-Factor a interpretat piesa "Stay", iar momentul său a primit trei de "DA".

Iată prestația integrală a lui Liviu Panait la X Factor 2020:

”Ce voce ai, nu se poate. Timbrul tău este absolut divin. Ai o voce androgină, poți să cânți multe piese care sunt și pentru voci de băieți și pentru fete. Îmi doresc să te mai aud, îmi place cum cânți”, i-a spus Loredana.