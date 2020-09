Naomi Hedman, apariție de senzație pe scena X Factor. Concurenta care a primit 4 X DA

Dacă prima alegere muzicală nu a impresionat, mai apoi Naomi a avut șansa să interpreteze piesa "If Ain't Got You" împreună cu Florin Ristei.

Atât Loredana cât și Delia au fost profund impresionate de a doua alegere muzicală, ba chiar jurații au considerat duetul cu juratul X Factor un moment extraordinar.