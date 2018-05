Olga Verbițchi bifează succes după succes. Câştigătoarea sezonulului 6 X Factor a filmat videoclip cu Ștefan Iancu, actorul din pelicula "Un pas în urma serafimilor"

Olga a filmat pe malul mării un nou videoclip, ce va promova următorul ei single - “Oameni”. La filmări, l-a avut ca partener pe Ștefan Iancu, tânărul actor ce joacă rolul principal în pelicula “Un pas în urma serafimilor”.

“Mi-a plăcut maxim la filmări, în primul rând, pentru că după 9 ani, am văzut din nou marea, i-am ascultat piesele cântate de valuri și am reușit să mă simt altfel. Am avut în spate o echipă minunată, care mi-a făcut ziua mai specială decât mi-aș fi dorit vreodată. Am cunoscut oameni noi și m-am revăzut cu oameni cunoscuți. A fost foarte frumos”, a declarat Olga Verbitchi, conform InfoMusic.ro.