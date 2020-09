Răzvan și Dani, pe scena X Factor din 11 septembrie, de la 20.30, la Antena 1: ”Ne-au lipsit îmbrăţisările, strângerile de mână, dar am strâns poveşti emoţionante”

X Factor revine la Antena 1

”Experimental - cred că acesta este cuvântul care defineşte X Factor sezonul 9, într-un an în care Antena 1 este singura televiziune din Europa ce produce acest show”, a declarat prezentatorul Dani Oțil. ”Ne-au lipsit îmbrăţisările, strângerile de mână, dar am strâns poveşti emoţionante, hazlii şi deloc de ignorat. Noi când am discutat despre noul sezon nu ştiam de pandemie. De-asta cred că marele câştig al acestui proiect, sincer, în tot ce înseamnă producţie de televiziune, este că, deşi am rulat mulţi oameni, toată lumea a purtat mască, era obsesia măştii, de la machiaj şi operator la luministul din fundul sălii, s-a luat temperatura, s-a dezinfectat, s-a păstrat distanţa, au existat culoare special amenjate şi nu a fost public pe scaune în formula clasică... Deci noi am demonstrat că se poate, iar asta dă o speranţă în domeniu, pentru că lumea e foarte speriată”, a spus încrezător Oțil.