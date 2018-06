Weekend de poveste pentru DELIA. Jurata X Factor a fost naşă, din nou, iar imaginile sunt de vis: "Îmi place meseria asta, deşi nu ştiu niciodată ce am de făcut"

Niciodată nu e la fel! Iar show-urile ei sunt o explozie de culoare şi de talent. Delia a acordat pentru ANTENA STARS un interviu în exclusivitate şi a dezvăluit cât de greu este să fii artist în zilele noastre.

"Am fost naşă, a fost onorant, îmi place această meserie. Niciodată nu ştiu ce am de făcut că naşa, dar îmi place. Mi se pare drăguţ să fii părinte spiritual. A fost foarte solicitant pentru mine pentru că nu am dormit deloc.De la concert am plecat direct la Milano, apoi la Como. Vara e o perioadă aglomerată pentru artişti. Uneori e foarte greu, dar asta este situaţia", a povestit Delia.

PE DELIA O VEŢI PUTEA VEDEA ÎN CEL DE-AL OPTULEA SEZON X FACTOR, CARE VA ÎNCEPE ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ, LA ANTENA 1!

