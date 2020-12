X Factor 2020. Alexandra Serenada Sîrghi, moment de excepție pe scena X Factor. Delia i-a lăudat performanța vocală

Ștefan Bănică este extrem de încrezător în talentul Alexandrei Sîrghi, mai ales după ce a perceput calitățile vocale ale tinerei din Galați și și-a dat seama că este cu adevărat un pachet complet pentru X Factor. Tânăra a avut prestații excepționale atât la audiții, cât și în Bootcamp când a interpretat o piesă grea din repertoriul marei artiste internationale Beyonce, „Love on top”.

Înainte de repetiții, Alexandra Serenada Sîrghi s-a lăsat acaparată de emoții și de dorul mamei ei care s-a stins recent din viață. Deși concurenta i-a spus juratului său că nu are nimic pe suflet, acesta a simțit-o și a încercat să o ajute să treacă peste: “Nu știu dacă aș fi putut să am un mentor mai bun. Mă regăsesc foarte mult în sfaturile pe care ni le dă Ștefan. Sunt ceea ce eu am nevoie. Mai am uneori stări și a venit Ștefan și mi-a spus că trebuie să am încredere în mine că pot și că nu contează rezultatul, nu contează unde se încheie drumul meu la X Factor, contează să mă simt bine pe scenă, să dau tot ce am mai bun, pentru că momentele acestea rămân”, spune Alexandra.

Semifinala X Factor 2020 poate fi urmărită VINERI, de la ora 20:30, la Antena 1!

Alexandra Serenada Sîrghi a intrat pe scenă plină de forță, interpretând piesa Good Woman. Toți jurații au aplaudat-o la finalul momentului, iar Ștefan Bănică s-a ridicat în picioare.