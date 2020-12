X Factor 2020. Andrada Precup, singura concurentă care l-a transformat pe Ștefan Bănică din jurat, în spectator

Citește și: Andrada Precup a impresionat pe scena X Factor. Jurații i-au aplaudat talentul în picioare

Andrada Precup a oferit un moment de excepție în Bootcamp, jurații au aplaudat-o în picioare și au catalogat momentul ca fiind unul mult decât perfect. Andrada a interpretat melodia „ Lie Ciocârlie” și l-a emoționat până la lacrimi pe juratul-îndrumător: “Chiar nu mă așteptam ca momentul meu să fie tât de îndrăgit și primit cu atâta căldură și iubit... I-am simțit pe toți acolo, lângă mine, publicul, juriul”.

Pentru Andrada Precup, sunetele sunt universal ei, iar ceea ce a reușit să transmită, deși nu poate percepe lumea cu ochii biologici, l-a adus pe Ștefan Bănică în pragul de a plânge în etapa de Bootcamp, atunci când a declarat cu ochii în lacrimi și cu vocea tremurândă: „E extraordinar. Mi se întâmplă rar ca cineva să mă facă să mă emoționez atât de tare. E o capacitate rară să transmiți așa ceva. E dincolo de concurs. Ești excepțională! Ce s-a întâmplat acum a fost de 10 ori mai puternic decât a fost la repetiții. Dumnezeu ți-a luat pe o parte și ți-a dat pe alta pentru că ai un auz perfect. Ce ai făcut de una singură, fără niciun instrument… Eu sunt încă șocat”

Ștefan Bănică: Pentru mine Andrada reprezintă adevărul, muzica cântată cu ochii închiși

Andrada Precup a intrat pe scenă plină de forță și de dorință interpretând piesa All Of Me. Pe tot parcursul prestației, jurații au privit momentul cu zâmbetul pe buze, exprimându-și uimirea față de capacitățile muzicale cu care a fost înzestrată.