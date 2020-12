X Factor 2020. Iulian Selea a deschis show-ul și a dus competiția la un alt nivel. Loredana a trăit intens fiecare secundă

Loredana le-a dat și un sfat preșios celor trei concurenți ai săi: "Cel mai important este să fii acolo, să cânți din suflet, să te conectezi cu vocea ta și în momentul ăla vei putea fi cu adevărat auzit și simțit!"

Iulian Selea, în vârstă de 21 de ani, a fost primul concurent care a spart gheața și a dat startul Duelurilor cu piesa Falling. El s-a făcut remarcat încă de la audiții, ulterior trecând rapid și de Bootcamp moment cu care i-a ridicat în picioare pe jurații X Factor. Iulian Selea și-a demonstrat calitățile vocale, creând un moment emoționant pe scenă, demn de un Duel.

Florin Ristei a apreciat momentul lui Iulian Selea: “Pentru că a deschis concursul are un plus, pentru că e destul de greu să stai în fața noastră și în fața colegilor. Știu, am trecut și eu prin asta! Te-ai descurcat foarte bine, este un moment de finală și mi se pare că deja ai ridicat ștacheta în grupa Loredanei”

Delia s-a lăsat impresionată de momentul lui Iulian. Jurata i-a declarat că este preferatul ei și vede în el pachetul complet pentru un astfel de show.