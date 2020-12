X Factor 2020, Semifinală. Iulian Selea, semifinalistul Loredanei, a umplut scena cu energie muzicală

“Simt că am evoluat foarte mult în acest concurs. Cumva m-a făcut să am mai multă încredere în mine și să am și eu așteptări mai mari de la mine și să încerc să risc”, a mărturisit Iulian.

“Iulian are o voce foart, foarte, foarte bună, e un băiat foarte talentat, e un băiat foarte receptiv și ascultător. E artist. (…) Are reale calități vocale”, a spus Adrian despre colegul său Iulian.

“Cred că atuurile mele sunt vocea, în primul rând, faptul că nu am dezamăgit niciodată”, a spus Iulian.