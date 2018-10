Profa de canto, venită să-și susțină elevele la X Factor, a făcut spectacol. Brenciu: "Oaaau"

Cea de-a opta ediție X Factor este presărată cu o mulțime de momente inedite. Cristina Vasopol are 37 de ani și este profesoara de canto care a venit să-și susțină la X Factor două dintrel elevele școlii sale.

Și ce să vezi? Împinsă de la spate și sub rugămințile fetelor, dar și ale soțului, Cristina s-a înscris și ea la concurs. Dezamăgite de momentele de "eșec" ale elevelor ei, care au primit "Nu" de la jurați, Cristina a păsit și mai emoționată pe scenă.

A ales o piesă romantică, în stilul caracteristic, "And I Am Telling You I'm Not Going", a lui Jennifer Hudson și a cântat-o, parcă, din tot sufletul.

Ștefan Bănică a fost serios pe toată durata reprezentației, Delia a schițat niște zâmbete, Carla's a avut și el ceva grimase, iar Brenciu a exclamat, la un moment dat, un timid "Oaaau". A fost bine??

