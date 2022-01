EXCLUSIV. Ce relație există între Loredana și Nick Casciaro, câștigătorul X Factor sezon 10, și ce au făcut după Finala show-ului

Nick Casciaro se afla în București când a fost difuzată Finala X Factor 2021. Câștigătorul era singur în camera de hotel și s-a bucurat împreună cu familia, care l-a sunat să-l felicite.

”Se simte ca și cum (n.r. câștigarea show-ului X Factor)... Nu știu, e ciudat. Nu e ușor de explicat. Am simțit multe lucruri diferite deodată. În primul rând, sunt atât de fericit, bucuros și foarte mândru, de fapt. Poate că nu-mi dau seama cu exactitate ce s-a întâmplat, știi ce zic? Nici n-am putut să vorbesc cu părinții. Ei se bucurau: da, Nick și eu eram (n.r. uimit). Sunt foarte fericit.”, a zis Nick Casciaro.

În altă parte a Capitalei, Loredana aștepta cu sufletul la gură să fie anunțat câștigătorul celui de-al zecelea sezon X Factor.

Citește și: Ce mesaj a transmis iubita lui Nick Casciaro după apariția imaginilor cu el și Loredana

”Stăteam, chiar am și filmarea. Filmam televizorul și repetam încontinuu: Doamne, doamne, doamne. După aia, când am auzit, parcă eram în transă. Știi, toată lumea speră, toată lumea își dorește și îmi doream foarte mult pentru Nick. Chiar merita să câștige. Când am văzut că românii l-au votat și nu au mai ținut cont de bariera limbii, de bariera dintre țări, de granițe, de nimic și vocea a câștigat... Pentru mine a fost cel mai frumos cadou de Crăciun. Mi-am dat seama cât de mișto este poporul ăsta român.”, a zis și Loredana.

Loredana și Nick Casciaro au petrecut Crăciunul împreună cu familia artistei

Câștigarea Finalei X Factor sezon 10 nu a fost singura bucurie pe care experiența show-ului de la Antena 1 i-a adus-o lui Nick Casciaro. El spune că pe 23 decembrie 2021, când a avut loc Finala, el și-a dat seama că ”ceva nebunesc s-a întâmplat și nu doar mie.

Mie, familiei mele, Loredanei. (..) Atât de multă iubire am primit. Sunt atât de bucuros și de mândru, adică tu m-ai adoptat, familia ta, trebuie să spun asta. Unde mă uit? Familia Loredanei este și familia mea. Suntem o mare familie italiană.”

Citește și: Loredana și Nick Casciaro, împreună la munte. În ce ipostaze s-au filmat și care e motivul reuniunii

Nick a cunoscut întreaga familie a Loredanei, care l-a primit cu brațele deschise. El s-a declarat fermecat de bucatele tradiționale și a povestit că a mâncat carne de porc, sarmale, salata de boeuf.

Adevărul despre relația dintre Loredana și Nick Casciaro

Loredana și Nick Casciaro au vorbit despre relația pe care o au și au infirmat zvonurile care au apărut la adresa lor. Ei susțin că sunt prieteni buni și că se amuză teribil când aud că mulți consideră că fomează un cuplu.

”El este capricorn, este la două zile după fratele meu și cu câteva zile înaintea nepotului meu. Sunt înconjurată de capricorni, așa că a fost o sărbătoare continuă. Întâi a fost Sfântul Vasile, pe doi ianuarie a fost ziua lui Cristi și pe 4 ziua lui Nick.

Când am auzit i-am zis că facem party, torturi. Sper că te-ai simțit bine, nu?! Oricum nu se aștepta să-și facă ziua în România, așa a fost să fie. Toate s-au întâmplat pur și simplu, fără nicio intenție inițială. Faptul că el a rămas în România, că a fost home alone de Crăciun.”, a zis Lori.

Citește și: Cum au sărbătorit Loredana și Nick Casciaro victoria sezonului 10 X Factor. Cei doi au dat o petrecere neașteptată

”Ea mi-a făcut Crăciunul mai frumos. Ea a făcut totul, adică...”, a adăugat și Nick, care a fost completat de Loredana. ”Îți dai seama cum mă simțeam știind că e singur în România, așa că am compensat”.

”Mama mea. Suntem prieteni pe bune. Ne iubim reciproc, suntem ca o familie, deci toți oamenii care tastează lucruri prostești pe Instagram și Facebook doar mă fac să râd mult. Râdem mult pe acest subiect, pentru că e tot parte din industrie, deci OK.”, a tachinat-o Nick.