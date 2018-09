"Sunt Ioana Bulgaru, vin din Galați și cânt" Și chiar cântă, nu glumă! Bănică: "Ai avut cea mai tare intrare în scenă de la X Factor"

"Sunt Ioana Bulgaru, vin din Galați și cânt. Cred că sunt o persoană destul de carismatică. Viața ar fi mai tristă dacă ar fi mereu timidă și crispată, așa că prefer să fiu așa, să fiu eu", este descrierea pe care concurenta o face în fața camerelor.

X Factor. Sezonul 8. Ediția 5. La doar 14 ani, cu un zâmbet molipsitor, Ioana pare încrezătoare în forțele proprii atunci când urcă pe scenă. În fața juraților pare o explozie de energie și de voie bună, iar zâmbetele sunt prezente pe fețele tuturor din sală: "Ai avut cea mai tare intrare de la X Factor", îi spune Ștefan Bănică.



X Factor. Sezonul 8. Ediția 5. După câteva glume, Ioana își prezintă piesa, cântă "All about that bass" de la Meghan Trainor. Expresivitate, acesta este cuvântul care o definește pe Ioana!

