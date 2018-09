X Factor. Sezonul 8. Ediția 5. După ce juriul s-a certat pe voturi, Brenciu a readus la audiții o concurentă

Cel de-al optulea sezon ”X Factor” este plin de surprize, mai ales de când în culise stau, la loc de cinste, Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin, în calitatea lor de amfitrioni.

În tot acest timp, Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică sunt în căutarea celor mai bune voci, celor mai carismatici viitori artiști, dar mai ales în căutarea noului câștigător X Factor.

Student la "Aerodinamică", pasionat de "echipamente de bord" și de muzică

Debutăm în fortă cu Alessandro Dănescu, cel care sparge gheața în cea de-a cincea ediție X Factor din sezonul cu numărul opt.

"Muzica a însemnat totul pentru mine. Niciodată nu m-am lăsat copleșit de eșecuri și într-un final am reușit să am piesa mea proprie. Mă simt mai pregătit ca niciodată", mărturisește Alessandro.

După o discuție ușor confuză cu privire la pasiunea lui Alessandro pentru avioane, căci e student în anul IV la Politehnică, la Aerospațială, specializarea "echipamente de bord", concurentul e invitat să cânte, nu înainte ca Brenciu să aibă o glumă întemeiată: "Ce ne cânți, "I believe I can fly?".

Mmmnu, n-ai potrivit-o, Horia! Alessandro s-a pregătit pe Bruno Mars și "Uptown funk". Play!

Juriul râde copios, Bendeac e pe jos! Victor Macovei și "puștoaicele cu sânge de viperă"

Cel de-al doilea concurent al ediției se numește Victor Macovei, are 49 de ani și este de meserie dulgher. Stați așa! Domnul Victor Macovei are canal de YouTube, precum un adevărat artist în devenire. Recunoaște, însă, că abia a strâns patru abonați, dar este optimist. Nu de alta, dar asta îi este pasiunea. Mărturisește, înainte de a păsi pe scenă, că nu are emoții căci, cităm: "Doar am venit să cânt, nu în armată!".

Una peste alta, concurentul intră pe scenă, se prezintă juraților și le propune o piesă veche, pe versurile lui Ovidiu Haidu, extrem de apreciată în Cenaclul Flacăra. "Puștoaicooo, tu ai sânge de viperăăă", le spune domnul Victor care, prin originalitatea sa, reușește să anime atmosfera într-un mod inedit. Juriul râde copios, Bendeac e și el pe jos, iar momentul pare unul reușit.

Bianca Stoica face blocul să răsune atunci când cântă: "Spune-le juraților că vine Poliția la ușă"

A treia pe scenă, cu 17 ani neîmpliniți, cu actorie, cu diplome pentru cea mai bună actriță în rol principal, cu un păr blond și un zâmbet strengar. Ea este Bianca Stoica, tânăra rebela, actriță, admiratoare înfocată a lui Mihai Bendeac și emoționată de ceea ce urmează să se întâmple pe scena X Factor.

Susținută în culise de mama sa, atunci când Bianca pășește pe scenă și le povestește juraților cum cântă doar acasă și în prezența prietenilor apropiați, doamna Stoica are o remarcă din care putem înțelege multe: "Spune-le, Bianca, spune-le cum vine Poliția la ușă!".

Ne-am lămurit atunci când Bianca Stoica a început să cânte. A ales piesa "Clay", semnată Grace VanderWaal, iar interpretarea sa i-a cam dat gata pe jurați.

Diana Irimia, concurenta care pune juriul pe jar

Și-a dorit să urce pe scena X Factor pentru a demonstra că esențele tari se țin în sticuțe mici, dar interpretarea ei reușește încă de la început să stârnească reacții din partea juriului.

Diana a ales o piesă emblematică a cântăreței Whitney Huston, "I have nothing", pe care o interpretează în stil propriu, cu speranța de a obține votul juraților.

Încă de la primele note muzicale, Delia exclamă: "De ce faci asta, de ce faceți toate asta încă de la început?", referindu-se la acele melisme din voce.

Diana pare că dă totul, însă lipsa de maturitate și de experiență nu-i este deloc favorabilă. Mai mult, momentul Dianei aduce multă tensiune între cei patru jurați X Factor.

Zilla Mike... Cum? "Zi la microfon" ar fi traducerea

Zilla Mike... Cum? Ce nume e ăsta? Doar o clipă, că vă explicăm. Îl cheamă Mihai Negru, iar de doi ani are acest nume de scenă. De la ce vine? "Zi la microfon" ar fi traducerea. Interesant, nu?

Vine în fața juriului cu o piesă proprie, asta după ce se descrie ca având o parte mai "dark". În traducere nu știm exact ce înseamnă, dar poate ne ajută piesa care zice așa: "N-are niciun rost ca la gură să mă cos/Eu o ard mereu aiurea și o duc periculos!"

Casandra, fata care cântă clienților pe care îi servește la restaurant, în Alexandria

Casandra Mustață vine din Alexandria, are 22 de ani și e gata să se distreze pe scena X Factor. Povestea ei e simplă: se trage dintr-o familie de artiști, asta pentru că mama sa a cântat în tinerețe, fratele ei cântă acum, la diverse evenimente.

Iar ea, deși lucrează ca ospătăriță, la cerere, își încântă uneori clienții alături de band-ul locației în care merge la serviciu.

Casandra alege o piesă grea cu care se prezintă în fața juriului. Cântă "Je t'aime", de la Lara Fabian, iar emoțiile, de această dată, o cuprind și pe ea.

Americanul și chitara, combinația fatală

Vi-l prezentăm așa cum se cuvine pe Charles Driscoll. Are 32 de ani, s-a născut în Michigan și a mai fost în România în urmă cu ceva ani. În prezent, locuiește în Polonia și s-a arătat extrem de încântat de revenirea în țara noastră.

Blond, cu ochi albaștri și cu aer carismatic, Charles a fost o apariție pe scena X Factor.

Până să înceapă să cânte, Delia a avut un soi de premoniție: "Presimt că va fi bine rău". S-a adeverit sau nu?

Brenciu a adus-o din nou pe scenă! Diana, concurenta care a stârnit controverse la masa juriului a mai primit o șansă

Diana Irimia, adolescenta de 15 ani, care a stârnit controverse la masa juriului, după ce a interpretat la audiții piesa "I have nothing" de la Whitney Houston, a revenit pe scena X Factor, la cererea lui Horia Brenciu.

A ales, pentru a doua interpretare, piesa "I miss her" a lui Jessie J și, cu emoție, a făcut scena să răsune.

"Sunt Ioana Bulgaru, vin din Galați și cânt"

La doar 14 ani, cu un zâmbet molipsitor, Ioana Bulgaru pare încrezătoare în forțele proprii atunci când urcă pe scenă. În fața juraților pare o explozie de energie și de voie bună, iar zâmbetele sunt prezente pe fețele tuturor din sală: "Ai avut cea mai tare intrare de la X Factor", îi spune Ștefan Bănică.

După câteva glume, Ioana își prezintă piesa, cântă "All about that bass" de la Meghan Trainor. Expresivitate, acesta este cuvântul care o definește pe Ioana!

