Nu îți ies gogoșile sau prăjiturile? Se întâmplă din cauza acestor greșeli pe care le faci! 

De câte ori nu ne-am apucat, cu entuziasm, să preparăm gogoși sau prăjituri, iar acestea au ieșit… tari sau deloc gustoase. Și ne tot întrebăm, supărate, ce nu a mers, ce nu am făcut bine. Ei bine, se poate să nu fi respectat acești pași. Dacă ai ține de cont de aceste reguli, gogoșile, sau orice alt desert, s-ar putea să-ți iasă de minune!

Nu citești întreaga rețetă înainte de a începe să faci prăjitură - Pentru a evita surprizele neplăcute, citește rețetă cap coadă înainte de a te pune pe treabă. În acest fel, experiență ta culinara va fi mai puțin stresantă și mult mai plăcută.

Pui făina direct din pungă - Dacă iei făină direct din pungă s-ar putea să folosește mai multă decât scrie în rețetă. Pentru o măsură mai exactă, folosește lingură pentru a luă făină și niveleaz-o cu lamă cuțitului. În acest fel, vei respecta exact indicațiile rețetei.

Nu folosești cântarul pentru a măsura ingredientele - Dacă vrei să faci treabă serioasă renunță la aproximările din ochi și folosești un cantar pentru a măsură ingredientele. Nicio metodă nu este mai corectă decât cântărirea ingredientelor.

Folosești bicarbonat de sodiu în loc de praf de copt (sau invers) - Nu este în regulă să-l înlocuiești pe unul cu celălalt. Pentru că bicarbonatul de sodiu are nevoie de suc de lămâie sau oțet pentru a-l stinge (cu alte cuvinte nu are aciditatea necesară pentru a lucra de unul singur și a crește prăjitura). Praful de copt are în compoziția lui bicarbonat de sodiu, dar și un agent acid și unul uscat, cum este amidonul.

Nu folosești untul la temperatura camerei așa cum este specificat în rețetă - Coptul nu se face după ureche, așa că temperatura ingredientelor este foarte importantă. Dacă uiți să scoți untul din frigider cu o oră înainte, încălzește un bol de sticlă în cuptorul cu microunde și lasă apoi untul timp de câteva minute în el. În acest fel, ingredientul se înmoaie, exact cum scrie în rețetă.

Nu pregătești tava înainte de a începe să faci prăjitura - Este esențial ca, odată ce ai terminat prăjitura să o pui imediat în tavă, astfel încât agenții de creștere (în special dacă ai folosit bicarbonat de sodiu) să-și facă treaba. Tocmai de aceea ar trebui ca tava să fie gata înainte de a te apuca de prăjitură.

Hârtia de copt nu acoperă toată tava - Una dintre cele mai importante reguli, dacă vrei să-ți iasă prăjitura, deși îți poate da mari bătăi de cap.

Când combini untul cu zahărul, faci lucrurile doar pe jumătate - Mai întâi, înainte de a le combină asigură-te că untul este la temperatură camerei. Doi, nu te opri din mixat chiar dacă cele două ingrediente au devenit omogene. Ar trebui să continui să le bați (la viteză 3-4 cu un mixer obișnuit) când amestecul a căpătat o culoare deschisă și a devenit pufos. În cazul în care freci între degete puțină compoziție și nu simți nicio granulă de zahăr, totul este gata.

Nu pui toată compoziția în tavă - Asigură-te că nu lași jumătate din ingrediente pe fundul bolului în care ai făcut compoziția. Așa că folosește spatula de silicon astfel încât să ajungă totul în tavă.

Nu pui un vârf de sare în unt - Poate că ai impresia că nu e nevoie de sare într-un desert însă lucrurile nu stă deloc așa. Sarea îmbogățește gustul așa că întotdeauna trebuie adăugată puțin pentru un plus de savoare.

Nu cerni ingredientele - În cazul unor prăjituri cernutul poate fi inutil, însă dacă în rețetă scrie că trebuie să o faci, atunci fă-o. În acest fel, se împiedică formarea cocoloașelor.

Nu preincălzești cuptorul - Este eeeextrem de important să coci prăjitura la temperatură potrivită. În cazul în care cuptorul este rece, când bagi prăjitura, ea nu se va ridica sau nu va căpăta culoarea potrivită. Așadar, preîncălzește cuptorul înainte de a face orice altceva.

Cuptorul nu este la temparatura potrivită - Chiar dacă ai preîncălzit cuporul este posibil să nu fi ajuns la temperatură potrivită. Pentru a fi sigur că bagi prăjitura exact la temperatura specificată îți poți cumpăra un termometru pentru cuptor.

Deschizi cuptorul în timp ce se coace prăjitura - De fiecare când deschizi ușă cuptorului, temperatură din interior scade. Ceea ce înseamnă că prăjitura fie nu va crește cum trebuie, fie procesul de coacere va fi încetinit.

Nu aștepți să se răcească prăjitura înainte să o decorezi - Dacă pui crema cu unt pe o prăjitura fierbinte, va începe să se topească. Așa că așteaptă să se răcească înainte de a începe să o decorezi. Spor, gospodinelor!

Sursa, buzzfeed, sfatulparintilor