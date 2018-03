Rețeta perfectă de burger vegetal. Postul Mare pare mai mic

Suntem în Postul Mare și cele două luni de limitare la produsele vegetale ne dau bătăi de cap. Cine nu se gândește la burgerii suculenți, grătarul gustos și preparatele delicioase din carne. Există și alternative la fel de savuroase pe care să le consumăm în post. Burgerul vegetal este una dintre ele.

Un burger vegetarian perfect este alcătuit din următoarele grupuri de ingrediente:

1. ingredientul de bază (pentru textură cărnoasă – linte, năut, fasole, ciuperci, texturat de soia etc.; pentru textură granulata – quinoa, amaranth, mei, orez brun etc.; pentru textură ușoară/cremoasă – dovlecei, rădăcinoase, vinete etc.)

2. legume (Legumele adaugă prospețime burgerului. Poți folosi dovlecel râs, vinete păsate, ardei, rădăcinoase etc.)

3. verdețuri și ceapă sau usturoi (Aproape în fiecare rețetă de chifteluțe vegetariene adaug verdețuri precum pătrunjel sau mărar. Mai poți adaugă frunze de coriandru, leurdă, ceapă verde și altele. De asemenea, ceapă sau usturoiul sunt ingrediente obligatorii. Atunci când adaug ceapă nu adaug usturoi, și invers. Unul dintre cele două ingrediente trebuie să fie neapărat prezent în rețetă.)

4. condimente (sare de mare, piper măcinat, coriandru măcinat, cimbru, oregano, rozmarin, semințe de susan etc.)

Echivalentul vegan al oului este dată de cartofi. Un cartof fiert și pasat leagă compoziția de burger vegetal.

Cum se pregătește burgerul vegetal:

Fierbe ingredientul de bază.

Pasează ingredientul de bază ales, fie cu o furculița, fie folosind robotul de bucătărie sau blenderul vertical. Adaugă legumele date pe răzătoare sau mărunțite, condimentele, verdeturile, ceapă/usturoiul și amestecă-le.

Adaugă oul sau înlocuitorul de ou. Acesta va legă compoziția.

Adaugă ingredientul uscat ales. Adăugând puțină făină sau pesmet, elimini tot lichidul în exces iar chifteluțele se vor modela mai ușor.

uscat ales. Adăugând puțină făină sau pesmet, elimini tot lichidul în exces iar chifteluțele se vor modela mai ușor. Prăjește-le ușor sau coace-le la cuptor. Prima metodă e cea mai rapidă. Tot ce trebuie să faci este să ungi o tigaie antiaderența cu puțin ulei și să prăjești chifteluțele 1-2 minute pe fiecare parte. În a două metodă, tapetează o tavă cu hârtie de copt, unge-o cu puțin ulei, adaugă chifteluțele și coace-le 15 minute pe o parte și 15 pe cealaltă.

Servește chifteluțele vegetariene alături de o garnitură, salată sau în burgeri vegetarieni.

Foto: pixabay

Sursa: gourmandelle.com