Mama Florentinei, femeia care susține că a fost alungată din casă, dezvăluiri incredibile: "Nu am dat-o afară! Fata mea mare depresie de ani de zile!"

Florentina, femeia de 40 de ani, mama a doi copii mici, care a povestit că a fost dată afară de familie și e sfâșiată de durere, însă mama ei are o altă versiune a poveștii.

Mai exact, ea susține că fiica ei suferă de depresie de când a devenit mamă pentru a doua oară.

”Este un copil care are depresie. Sunt doi copii la mijloc care sunt chinuiți. Nu e adevărat că am dat-o afară. Ea a fost gravidă și de nouă luni de zile este în depresie. De nouă luni mă chinui cu ea, am avut grijă de ea, de copii și a luat-o razna, umblă cu bărbați.”, a povestit mama Florentinei.

Ba mai mult, ea susține că fiica ei umblă cu mai mulți bărbați, în timp ce copiii suferă.

”Vă aduc numeroase dovezi de la medici, de la grădiniță. E un om bolnav și în ultima instanță am zis să chem Salvarea. Din 2008 are depresie, mă lupt cu ea și nu mai știu încotro s-o apuc. Am crescut copii și umblă cu 2,3 bărbați după ea. Copii sunt în pericol, cea mică are picioarele în ghips.”, a mai povestit femeia.

