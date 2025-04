Lala de la Isula Iubirii a făcut publică data la care va aduce pe lume primul copil. Ce spune despre ultimele zile de sarcină

Lala a anunțat când va aduce pe lume primul copil. Iată cu ce se confruntă fosta ispită de la Insula Iubirii în ultimele zile de sarcină.

Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, se pregătește să devină mamă pentru prima dată. În doar câteva zile își va cunoaște fetița.

Lala se pregătește de venirea pe lume a fetiței sale. Ce probleme întâmpină în sarcină

Larisa Mârtan, cunoscută și ca Lala, a dezvăluit că va naște pe data de 10 mai. Fosta ispită este entuziasmată de venirea pe lume a primului său copil.

Aceasta a anunțat că este însărcinată la începutul lunii noiembrie anul trecut, iar de Ziua Îndrăgostiților s-a căsătorit. Ea nu a avut o sarcină ușoară, fiindu-i destul de greu la început, însă în ultima parte a sarcinii a fost în general bine, acuzând doar arsuri.

Deși inițial termenul nașterii era 30 mai, medicul a anunțat-o că este posibil ca fetița să vină pe lume mai devreme, pe 10 mai, dat fiind faptul că micuța s-a poziționat deja pentru naștere. Astfel că, cea care i-a îcucerit pe Robert Braia și pe Cornel Luchian la Insula Iubirii, va deveni mamă mai curând decât se aștepta.

„Mai este destul de puțin timp. Cu toate că aveam termenul pe 30 mai, se preconizează că o să nasc puțin mai devreme, pe 10 mai. Bebelina s-a întors cu capul în jos din a șasea lună, e foarte ok, mai ales că eu vreau să nasc natural. În afara faptului că am arsuri foarte nasoale, mă simt bine, sunt nerăbdătoare, aștept să treacă timpul mai repede.

E totul foarte bine. Îmi pare rău că nu am putut să mă bucur mai mult de perioada asta, dar e bine că totul este în regulă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuie, am luat cam tot ce e necesar. Mie nu-mi place să las lucrurile pe ultima sută de metri. Acum doar așteptăm să vină pe lume. Am emoții, dar sunt foarte frumoase.

Nu am vreo frică anume, nu o să fiu singură nici la naștere. Soțul meu o să asiste, o să stea cu mine. El și-a dorit foarte mult. I-am zis că nu știu dacă e chiar ok, dar el vrea, mă va ajuta foarte mult. Sunt mult mai liniștită din acest punct de vedere”, a declarat ea, conform unei surse.

Lala și soțul ei s-au pregătit deja pentru nașterea micuței și au dezvăluit de ceva timp și numele pe care îl va purta aceasta: Hazel Maria. Deși primul nume este mai neobișnuit, al doilea este de sfânt și arată legătura pe care Larisa a avut-o cu bunica sa.

„Numele l-am ales încă din primele luni de când am aflat că sunt însărcinată: Hazel Maria. E mai special, nu l-am auzit la nimeni. L-am văzut într-un videoclip pe TikTok și am zis că acesta va fi. Este o combinație de ochi căprui și ochi verzi.

Am citit și despre nume în sine, dar nu am găsit cine știe ce semnificații, însă mie mi-a plăcut foarte mult cum se aude. I-am pus și un nume de sfânt. A fost numele bunicii mele și mi-am dorit mult să-l aibă”, a precizat Larisa Mârtan.