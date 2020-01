Coșmarul a luat sfârșit. Vulpița, din nou în casa părinților după cinci ani. Mama fetei, în lacrimi: ”Mă bucur că a venit acasă!”

Iar dacă la început nu ştia la ce să se aştepte, nu ştia dacă va fi primită cum se cuvine şi de tatăl ei, cu fiecare pas pe care-l făcea spre casă, Veronica respira din ce în ce mai. uşurată. Iar când l-a zărit pe părintele ei, Veronica l-a îmbrăţisat cu mare drag!

”Îmi pare bine că a venit. Nu mai pot de bucurie că a venit. Părinții lui nu o lăsau să ne viziteze.”, a mărturisit mama fetei.

Tatăl Vulpiţei şi-a deschis şi el sufletul şi i-a explicat fiicei sale de ce nu a fost de acord cu relaţia ei, la început.

”Am zis că e mai mare, că nu are casă, nu are nimic. Nu am fost de acord.”, a povestit bărbatul, care a mărturisit că nu au fost nici la nuntă fiicei lor și nici la botezul nepoatei.

