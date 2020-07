Fiica acuzată de furt de propria mamă! Fară vină? Moment de panică în platoul Acces Direct: " Mă înțeapă inima" | VIDEO

Silvia Basta, femeia căreia i-au dispărut 6.000 de euro și își acuză fiica de furt, spune că Mihaela ar fi recurs la acest gest pentru a-și ajuta concubinul.

Mihaela cere dreptate, după ce mama sa a acuzat-o de furt

”Eu am avut cheia casei la fata mea Mariana și ea cu concubinul ei au luat cheia și au intrat în casă. Ei doi au 20.000 de mii de euro de plătit fostei lui soții. Nu am martori, nu știe nimeni nimic, cred că asta s-a petrecut pe timp de noapte. Pentru că eu am găsit plicurile goale, care acum sunt la poliție. În august erau plicurile pline cu bani, iar în septembrie erau goale”, a spus Silvia Basta, femeia care-și acuză fiica de furt.

Însă, în acest caz a intervenit și concubinul femeii acuzate. Constantin Gălățeanu susține că nu și-a vizitat soacra încă din anul 2014.