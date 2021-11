"Adela - Tot ce nu se vede", cu actorii din serial! Hai să te distrezi alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

În episodul 9 din sezonul 2, "Adela – Tot ce nu se vede", din 4 noiembrie 2021, actorii Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman sunt gata să povestească ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat, în culisele serialului.

În episodul 9 din culisele serialului Adela te distrezi alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Cei doi actori interpretează rolurile "Liviei Andronic", respectiv "Călin", fratele pe viață al lui Mihai, în serialul Adela. Ei s-au distrat copios la filmările acestui episod cu cele două jocuri de actorie care le pun la încercare skills-urile de interpretare și de improvizație. Hai să râzi!

Prima provocare îi pune pe actorii din Adela în situația de a extrage un bilet din bol și de a citi textul care se află pe bilet într-o anumită interpretare. Provocarea este dată de faptul că interpretarea pe care aceștia trebuie s-o aibă nu are nicio legătură cu textul.

Vlad Gherman a avut de citit textul intitulat "Spray pentru picioare", într-o interpretare dramatică. Iată textul, pe care Vlad l-a citit cu ochii în lacrimi, pe un ton dramatic: "Suferi de transpirație la picioare? Sau de ciupercă? Gata cu picioarele transpirate, cu mirosul neplăcut și cu ciupercile. Alege corect un spray pentru picioare și scapă de mirosurile neplăcute și de celelalte consecințe negative ale transpirației excesive. Gata cu mirosurile... Gata..."

Bineînțeles, Criss nu s-a putut abține să nu râdă la aproape fiecare frază pe care Vlad a citit-o.

Și ea a avut de citit un text, intitulat "Badea-i ciobănaș la munte", într-o interpretare senzuală: "Badea-i ciobănaş la munte, paşte oile cornute / Oile-s cu lâna moale şi bădiţa-i mândru tare / Hăăii, tot cu dorul şi cu turma prin pădure-şi pierde urma".

"Atât am putut, ce vrei...", a râs Criss.

"Ce stalker nenorocit, îți dai seama", își pierde urma prin pădure, a spus Vlad Gherman.

"Păi asta zic".

"Drăguț, da".

La interpretarea emoționantă a versurilor melodiei "Sună periculos", a fostei trupe A.S.I.A., Criss s-a descurcat de minune, iar Vlad Gherman a recunoscut că "l-a băgat în film". Amândoi au râs la final, mai să se prăpădească.

"Eu am fitze, tu ai tupeu

N-o să ne fie foarte greu

Să vedem, să vedem, să vedem

Ce-o să iasă.

Tu la slujbă, eu la liceu

N-o să ne fie foarte greu

Să vedem, să vedem, să vedem

Ce-o să iasă.

Sună periculos, trage fusta mai jos

Pare primejdios, dar e așa de frumos".

Joc de improvizație la telefon, cu Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman din serialul Adela de la Antena 1

Cel de-al doilea joc este unul de improvizație, în care actorii din Adela extrag bilete pe care sunt scrise situații fictive ciudate, pe care le află în urma unui "apel telefonic".

Într-o astfel de situație fictivă, pe Cristina Ciobănașu o sună Lady Gaga, care insistă să lanseze împreună o melodie. Criss nu prea vrea, mai ales de când a aflat că Gaga și Beyonce au bârfit-o.

Vlad Gherman A.K.A. Lady Gaga: "Hey, this is Lady Gaga, are you Cristina Ciobănașu?"

Cristina Ciobănașu: "I dont understand a word. Sorry".

Vlad Gherman A.K.A. Lady Gaga: "Listen, don't do the poker face with me, yes? OK? Please, let's go and not be shallow. I want to lansate a song with you. I would like you to join me in a live session tomorrow in L.A., OK?"

Cristina Ciobănașu: "Shut up, you mother****! BIIIP".

Ulterior, pe Criss a sunat-o veverița din Ice Age, care are un loc stabil acum și își poate depozita toate ghindele. Vlad Gherman și-a intrat foarte bine în rolul de veveriță, care ronțăia la o castană atunci când a sunat-o pe Criss.

Iar pe Vlad Gherman l-a sunat Darth Vader, personaj din Star Wars, care simte nevoia să-și facă o schimbare de look. Foarte haioasă, Criss a făcut ce a făcut și a încercat să îi imite sunetele specifice.

"Mamă, iar mă suni? Tu chiar nu încetezi odată cu apelurile astea? O să sun la spital... Cum de te lasă să suni?"

