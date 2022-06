Adela - Tot ce nu se vede, îi aduce în culise pe Alecsandru Dunaev și Vlad Gherman. Vezi cum s-au distrat cei doi

Primul joc cu care au început cei doi actori a fost cel al „întrebărilor fulger cu răspunsuri fulger, unde ambii s-au descurcat admirabil și nu au lipsit nici răspunsurile haioase și nici distracția.

Cei doi actori au avut parte de întrebări cârcotașe cărora au dat răspunsuri pe măsură, chiar și spre amuzamentul propriu.

“Adela – Tot ce nu se vede” "Dunaghevicius", așa s-ar numi trupa heavy metal a lui Vlad cu Alecsandru

În primă fază, Vlad este luat la rost de către Alecsandru pentru că nu a mai postat nimic cu el de ceva vreme. Răspunsul l-a întristat foarte mult pe prietenl său, dar a putut trece peste. Pentru că mi-am dat seama că nu strâng like-uri la postările cu tine, a spus Vlad, spre amuzamentul ambilor.

Saga a continuat și Vlad i-a mai dat un răspuns fulger lui Dunaev. Întrebat de către acesta cât de des vorbește cu prietenii lui despre el, Vlad a răspuns, amuzat și pe sub mustăți că, aproape niciodată.

Spre amuzamentul lor, Vlad l-a întrebat pe Alecsandru care este mâncarea lui preferată și a completat întrebarea. Hai, am stat împreună, Duni, am mâncat împreună, am dormit împreună, cu mențiunea că sună foarte greșit dormitul împreună, dar chiar și așa, nu ai cum să nu știi.

Amuzat, Dunaev a păstrat tăcerea până când Vlad a trecut la următoarea întrebare.

În schimb, aceeași întrebare a primit-o și Vlad, însă acesta a știut să răspundă că borșul de pește este mâncarea preferată a lui Alecsandru Dunaev.

În plus, puși la încercare, aceștia au fost întrebați ce nume ar da unei formații heavy metal dacă ar forma ei doi una, și au răspuns Dunaghevicius, iar pentru o formație jazz, ar alege, amuzați, numele Trilurile bălții.

Cei doi s-au amuzat copios cu întrebările iar apoi au extras câte un bilețel și au continuat o poveste a cărei introducere era deja scrisă.

Talențați și creativi, Dunaev și Gherman au dus poveștile la final și s-au descurcat admirabil.