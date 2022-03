“Adela – Tot ce nu se vede”, i-a pus față în față pe Vlad Gherman și Claudia Vasile. Vezi cum s-au descurcat cei doi

Primul joc cu care au început cei doi a fost cel al „întrebărilor fulger cu răspunsuri fulger, unde cei doi s-au descurcat decent și s-au și distrat și chiar au dezvoltat, amuzați, idei de posibile afaceri.

Acesta a spus că și-ar deschide o fabrică de ...mâini cu gheare căreia să-i pună numele lui.

Mai în glumă, mai în serios, una dintre întrebările fulger care i-a fost adresată lui Vlad Gherman a fost despre ce reacție ar avea dacă, aflându-se în junglă, o panteră ar veni spre el.

Într-un moment de vitejie extremă dar și de "sensibiliate emoțională", acesta a spus cu hotărâre că ar lua pantera în brațe.

Amuzați de întrebări, au continuat seria fulger cu câteva întrebări de categoria grea, adică gen cele ce implică soacre sau detalii despre momentele în care au femeile dreptate.

În plus, Vlad Gherman a aflat un adevăr care l-a întristat teribil. Am fost mințit toată viața, a spus el, amuzat. Acesta a întrebat Câte mere are Ana și răspunsul Claudiei a fost că Ana nu are mere, ci pere, spre dezamăgirea actorului care a aflat "crudul" adevăr.

Trecând peste moment și revenind la femei și soacre, întrebarea fulger a fost Cum îi spui soacrei să nu mai scotocească fără să-i spui să nu mai scotocească. Răspunsul a venit rapid și isteț, de la Claudia Vasile, adică, Dacă mai continui să mai cauți, s-ar putea să găsești și ceea ce nu vrei să vezi.

O altă întrebare a amuzantă a fost Când o femeie are dreptate iar răspunsul a fost din partea lui Vlad... Când bărbații dorm.

Jocul a continuat cu crearea de povești al căror început este scris deja pe un bilețel.

Cei doi s-au descurcat decent și la categoria aceasta. Important este că s-au distrat și că au reușit să-și ducă poveștile aproape de final.