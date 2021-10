Serial Adela, sezonul 2, 14 octombrie 2021. Andreea o alungă pe Ana Maria, Mona face un gest necugetat, iar Mihai ajunge la adevăr

Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online.

Serial Adela, sezonul 2, 14 octombrie 2021. Episodul 17: Martha are un plan murdar legat de Călin, iar Andreea o gonește pe Ana Maria din casă

Episodul 17 din Adela - "Adevăr și eliberare", din 14 octombrie 2021, se deschide cu un moment de tandrețe între Adela și Mihai și altul în contrast, de tensiune, între Andreea și Paul Andronic.

"Am mințit, da, dar am făcut-o pentru că voiam un tată mai bun pentru copilul meu", se apără Andreea. Paul Andronic e complet dezamăgit și rămâne cu gust amar în urma dialogului. Un dialog are și cu Adela, care încearcă să îl înduplece în legătură cu supărarea lui pe Mihai. "Sper, totuși, să te răzgândești", îi spune Adela.

Andreea și Adela dau nas în nas, au o ceartă și sunt potolite de Paul. "Andreea, nu mai sunt aceeași persoană. Răutatea ta m-a trezit la realitate", îi spune Adela surorii ei.

Cu gândul să îl omoare, Martha vrea să-l trimită pe Călin în străinătate, dar acesta ezită. Floppy intervine: "Auzi, buni, dacă el nu se bagă, eu aș vrea să merg în străinătate dacă mă trimiți". Martha dă ochii peste cap.

Paul îl întreabă pe Mihai de ce s-a aliat cu Lucian, Mihai își revarsă nemulțumirile: "Să-ți amintesc că familia ta mi-a ucis părinții? Să-ți amintesc că atunci când ai aflat că Andreea m-a drogat, m-ai șantajat emoțional? Vouă nu v-a plăcut niciodată adevărul".

Delia află că Laura e însărcinată cu copilul lui Dorin, lucru pe care i-l va spune ulterior și Liviei. De față cu Florica, Deliei îi tremură vocea și își pierde cuvintele. Râde și plânge. "Cu Dorin e însărcinată? Cu Dorin... Cu Dorin al meu... Zi tu, Florica, acum, ce să fac? Să râd sau să plâng?".

"Aduc țuica aia?", o întreabă Florica.

"Adu mai repede", îi răspunde ea.

Mona se enervează pe Ana Maria și pe Paul, pe care îi surprinde într-o îmbrățișare și îi acuză că fac lucruri pe ascuns. Însărcinată, i se face rău și leșină în brațele lui Paul. Ulterior, Mona îi spune Giei că nu e însărcinată cu Paul, iar ulterior, ea aude o discuție dintre Martha și Lucian, pe holul casei, și află că nu Floppy e copilul lui Anghel, ci Călin, dar și despre o posibilă înscenare a morții acestuia.

Un alt moment important din episod este când Andreea îi spune Anei Maria să plece din casă, ca să nu mai fie un "ghimpe" pentru Mona: "Mona este pentru mine ca o mamă. Trebuie să pleci! Prezența ta aici o neliniștește".

"Eu mi-am jurat că n-o să ne mai despărțim niciodată", îi spune Ana Maria.

"Jurămintele, așa cum se fac, se și desfac".

Mihai observă cele două alunițe de pe brațul stâng al Adelei, așa cum a observat că ele există și pe brațul Anei Maria.

Nuți are un vis straniu, o hipnoză, în care Traian o ademenește să cadă într-un lac.

Serial Adela, sezonul 2, 14 octombrie 2021. Episodul 18: Adela o oprește pe Ana Maria din drum, iar Mihai realizează că Adela este, de fapt, fiica lui Paul Andronic

În deschiderea episodului 18 din Adela - "Adevăr și eliberare", din 14 octombrie 2021, Ana Maria, gonită din casă de Andreea, vine în lacrimi să își găsească alinarea lângă Adela.

"Uite, o să fiu sinceră cu tine. Andreea nu e cel mai bun om din lume. E în stare de orice", îi spune Adela.

Lucian și Mona au un conflict. Mona îl întreabă dacă a plăcut-o vreodată, Lucian îi spune că da, "atât că acum nu prea îi priește sarcina", moment în care Mona îl pălmuiește. Își dorește să fugă cu el în lume, dar Lucian nici nu vrea să audă de asta.

"E copilul tău!", îi spune Mona.

"Ba e al tău. Eu nu l-am vrut de la început".

Andreea vrea să o ducă pe Nuți la psiholog după ce aceasta era să ajungă în lac, ademenită de fantoma lui Traian.

Adela și Mihai merg în Butimanu, unde își aduc aminte de prima dată când s-au văzut. Servesc un chec cu lămâie, ca în vremurile bune.

Lucian cere o întâlnire cu Gia și îi dă de înțeles că ar fi bine să nu sufle o vorbă despre ce a aflat de la Mona. "Lucian, Lucian, eu nu duc vorba, dar chiar dacă o fac, o fac cu un motiv. Așa că nu-mi da și tu mie motive, da?"

Paul nu vrea ca Ana Maria să plece și o sărută. E doar sărutul de rămas bun. Mona îi vede. "Trebuie să plec...", îi spune Ana Maria, îndurerată, și pleacă. Mona plânge și ea, după ce îi privește.

Livia îi cere lui Lucian să o angajeze în televiziune.

"De ce nu vorbești cu Paul sau cu Delia?", îi răspunde Lucian.

"Pentru că vreau să fii tu șeful meu. M-am săturat de familia asta".

Cu bagajul gata făcut, Ana Maria își găsește alinarea în brațele Adelei, care încearcă să o oprească din drum. Cele două se îmbrățișează strâns. Între timp, Paul o găsește pe Mona întinsă, înconjurată de pastile, după ce citește un mesaj alarmant de la ea, scris pe laptop.

"Mona, ce ai făcut! Mona, Mona! Doamne, Dumnezeule", spune Paul.

Mihai pune cap la cap totul, ajunge la adevăr și i-l comunică lui Călin: "Adela este fata lui Paul Andronic".

