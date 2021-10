Serial Adela, sezonul 2, 7 octombrie 2021. Luca spune tot adevărul despre pozele compromițătoare. Cine părăsește casa Andronicilor

Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online.

Serial Adela, sezonul 2, 7 octombrie 2021. Episodul 15: Luca îi arată Liviei pozele compromițătoare și îi mai face o dezvăluire importantă

Ana Maria și Nuți au din nou o dispută legată de Andreea, care o lasă înlăcrimată pe Ana Maria: "Mi-ai furat fata acum 22 de ani și acum mi-o furi în continuare".

"Nu ești sănătoasă! Eu? Eu ți-am furat-o? Tac-tu ți-a luat-o...", îi răspunde Nuți.

"E fata mea, ai înțeles? Doar a mea. Doar eu o să am grijă de ea", insistă Ana Maria.

"Nu, nu, tu nu ești mama ei! Andreea e fata mea, clar?", îi urlă Nuți, nervoasă și foarte convinsă de ceea ce spune.

Luca o face pe Andreea "panaramă" și este pălmuit. Pentru că o are la mână cu poze compromițătoare, Luca îi cere Andreei să discute cu Martha ca să fie el șeful trustului media al Andronicilor, nu Lucian.

Speriată, Andreea îl ascultă și merge să discute cu Martha, iar Luca asistă la conversație. Mai întâi, din umbră, apoi își face apariția. E plin de nervi.

Martha: "Luca... Ce să iasă dintr-un criminal ca Bebe și o amețită ca Delia? Un nimeni!".

Luca îi strigă, încărcat de reproșuri: "Tu ești o străină, nu ești bunica mea și jur pe mormântul tatălui meu că nu o să mă mai vedeți niciunul!".

"Drum bun!", îi urează Martha.

Martha se preface că e șocată când aude că Floppy a fost otrăvit cu ciuperci. Cere un pahar cu apă. Mihai o acuză de față cu toată lumea că e vinovată pentru asta. Ea neagă.

"Eu am făcut asta?! Cum poți să spui asta?! Chiar mă crezi monstru? Totuși, e copilul soțului meu!".

Înainte să plece de tot din casă, Luca îi arată Liviei pozele indecente cu Andreea și cu Adi, aflați în pat. Luca: "Andreea și Adi te înșală. I-am prins eu în camera Andreei". Sora lui pare că nu e uimită: "Tu ai senzația că eu îl iubesc pe cocalarul ăsta?! Eu știam ce îi poate pielea lui Adi, nu a fost nicio surpriză".

Mai mult decât atât, Luca îi spune Liviei că el a făcut pozele în care apar Andreea și Mihai. "Eu am ajutat-o pe Andreea să însceneze totul. Mihai și Andreea nu au fost niciodată împreună". "Doamne, ce nenorocită!", izbucnește Livia, care mărturisește că a știut dintotdeauna că Andreea nu e însărcinată cu copilul lui Mihai.

Lucian îi spune Marthei că Floppy nu este, de fapt, copilul lui Anghel, iar Martha rămâne șocată: "Nu ești atât de versată precum credeam. L-am infiltrat aici pentru că e un prost pe care îl manipulez cum vreau eu". Delia aude, prin ușă, întreaga discuție.

"Călin e copilul lui Anghel", îi spune Lucian Marthei. "Adică ei doi locuiesc împreună și habar nu au că sunt frați?", îi răspunde Martha.

Livia se descarcă și le spune tuturor că Andreea și Adi au întreținut relații intime, iar lui Mihai și Adelei le spune exact ce i-a spus Luca ei, că Andreea le-a întins o cursă. "Mihai, tu nu ai fost nicio secundă cu Andreea. Pozele sunt fake!".

Serial Adela, sezonul 2, 7 octombrie 2021. Episodul 16: Adela îi spune lui Paul Andronic că Andreea a înscenat aventura cu Mihai

Adela o ia deoparte pe Andreea și îi spune că știe adevărul. A mințit-o și a mințit pe toată lumea: între Andreea și Mihai nu au existat relații intime. Andreea o imploră pe Adela să nu îi spună adevărul lui Paul. "Adela, vreau să fim iar ca înainte. Să fim noi, ca două surori. Știu că ți-am greșit de n-șpe ori. Nu mai e vorba doar de mine aici, e vorba de copilul ăsta". Adela o crede și începe să plângă.

Livia îl dă afară pe Adi. "Ai o oră să strângi toate lucrurile și tot ce ți-am luat eu să lași în casă", îi spune Livia. "Nu vreau să te părăsesc!", îi răspunde Adi. În acel moment, intervine Andreea. "Gata, s-a terminat cu viața dulce, că nu mai ai pe cine să prostești, așa că pleacă și lasă-ne în pace!".

O nouă confruntare apare și între Mona și Ana Maria. "Vreau ca Andreea să vină înapoi la tine și să plecați! Vreau să-mi cresc copilul singură, cu soțul meu și să mă lăsați naibii în pace!", îi spune Mona, cuprinsă de mânie.

"Andreea vrea să fie acolo și eu nu pot să fac nimic!", îi răspunde Ana Maria.

"Atunci o să am eu grijă ca Andreea să plece din nou din casa aia!", îi dă Mona replica.

Mona îi citește scrisorile pe care Ana Maria i le scrie lui Paul Andronic și începe să plângă. "Te iubesc, Paul. N-am încetat să te iubesc toată viața mea, deși am încercat să îngrop sentimentul ăsta. Dacă nu ai fi însurat, dacă nu ai aștepta un copil, am fi continuat viața noastră de unde am oprit-o...".

Între timp, Floppy revine în casa Andronicilor, dar Mihai nu e de acord cu decizia lui. Într-o ședință importantă, Mihai spune că îl susține pe Lucian când vine vorba de votul pentru noua majoritate în trust. Ulterior, Adela îi dezvăluie lui Paul Andronic adevărul: că Mihai a fost drogat când a fost fotografiat în pat cu Andreea.