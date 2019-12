AjutEu! Lecție de viață la 13 ani! Nicole își dorește să poată merge, fără să mai depindă de mama ei

"Suferinţa m-a făcut un om mai bun" Sunt cuvintele unui copil care a strâns mai multe operaţii decât ani de viaţă. O lecţie de curaj şi un imbold să spunem AJUT EU.

Uneori, merita sa strabati o jumatate de tara, pana la Sighet, ca sa cunosti un astfel de copil. La cei 13 ani ai sai, e un model pentru multi oameni mari. O combinatie de fragilitate si forta cum rar iti e dat sa vezi.

Asa e Nicole, fata care a adunat mai multe operatii decat ani de viata. S-a nascut cu multiple tumori la ambele picioare si doar dupa 15 interventii reuseste sa mearga asa cum o vedeti. Pentru ea, fiecare drum pana la scoala si inapoi, acasa, e ca si cum ar urca un varf de munte. In ziua in care am intalnit-o, masina mamei era stricata.

Un chin necesar care, pe ele, le-a unit si mai tare printr-un cordon invizibil. Privind in urma, mama nu se plange insa ca ar fi fost ceva greu.