X Factor sezonul 11, 30 martie 2025. Sebastian Șerban - jurizare

În episodul 10 al sezonului 11 - X Factor, din data de 30 martie 2025, Sebastian Șerban a interpretat piesa "Nothing else matters". Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga au analizat atent momentul său artistic și au decis dacă are sau nu factorul X.

Duminica, 30.03.2025, 23:08