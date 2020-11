Cătălin Moroșanu, roast de senzație la iUmor! Luptătorul le-a dedicat momentul celor trei surori pugiliste din gala Ajut eu!

„Eu sunt un moldovean adevărat. La noi e altă lume. La noi totul e pe bază de băutură, chiar și în trafic îți iei amendă dacă ești treaz la volan. Am auzit că Bucureștiul e plin de moldoveni, chiar și o piatră dacă o ridici, nu ai cum să nu găsești un moldovean sub ea. Ei îl iubesc pe Donald Trump și spun că e de-al lor, pentru că e singurul care a zis să bem dezinfectant. Și-acolo se întâmplă să nu curgă apă caldă ca în București, doar că ei nu se plâng”.

Momentul lui Cătălin Moroșanu este dedicat unei povești impresionante aduse în prim-plan de gala Ajut eu!, organizată în ziua în care Antena împlinește 27 de ani de existență în piața media.

Povestea surorilor pugiliste Broncea d ela gala Ajut eu!

Doamna Broncea are 7 copii și un bebeluș pe drum. Locuiește cu soțul și copiii în casă socrilor din Craiova - 2 camere+hol+bucătărie. Copiii au vârste de până la 19 ani, iar trei dintre fete reușesc să facă performanță la box. Angelica Elena Broncea, 19 ani, este fiica cea mare și a terminat anul acesta liceul. A făcut jumătate de an cursurile online, dar, pentru că 3 dintre frați au împărțit cu rândul telefonul mamei, nu prea a reușit să prindă mare lucru de la orele online și nici nu s-a pregătit pentru BAC. Din păcate, examenul de BAC de anul acesta l-a picat, dar are ambiție și ar vrea să încerce din nou anul viitor. Cu toate că la școală i-a fost greu în semestrul al ÎI-lea din clasa a XII-a, la box a făcut performanță. Încă din 2019 a participat la toate competițiile organizate la box în țară și a obținut:

locul al II-lea la categoria 60 kg în 2019 la Campionatul național care s-a ținut la Constanța, Eforie Nord;