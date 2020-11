Juraţii Te cunosc de undeva! spun Ajut eu! „Am ştiut dintotdeauna că stă în puterea oamenilor să schimbe destine!”

Mai mult, în acest an, aceştia au abandonat fotoliile confortabile de juraţi şi s-au aruncat în spectaculosul joc al transformărilor, pentru un moment special, ce va fi difuzat în cadrul galei-maraton Ajut eu!.

„Ajut cât se poate de des, pentru că este frumos să faci milostenii. Este bine să ne facem un obicei din a ajuta, pentru că nu există dragoste fără milostenie şi nu ezit nicio clipă să îi fiu cuiva de ajutor, atunci când am posibilitatea. Chiar zilele acestea am spus „Ajut eu!” şi am mers într-un loc pentru micuţa Bianca, pentru care voi face o transformare specială duminica aceasta!”, a declarat Ozana Barabancea.

„Chiar zilele trecute am ajutat o bătrânică, sper să ajungem şi noi la această titulatură frumoasă, de „bătrânei”, să iasă din magazin cu un mare coş cu rotile care se agăţase în uşa de la intrare. Nu am nicio problemă să fac asta, am făcut-o întotdeauna şi cred că stă în calitatea noastră umană să putem ajuta, chiar dacă nu ni se cere în mod explicit, atunci când avem ocazia. Am ştiut dintotdeauna că stă în puterea oamenilor să schimbe destine. Suntem capabili de mult mai mult decât facem, suntem capabili de lucruri mult mai măreţe, drept dovadă tot ceea ce se întâmplă pe globul pământesc e făcut de mâna umană!” a declarat Aurelian Temişan.