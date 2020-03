„Români Împreună” - Are șapte ani și e bolnav de cancer. A sunat la teledon și și-a donat toată alocația

„Ultimul telefon pe care l-am primit și m-a impresionat foarte mult este de la un băiețel, care are 7 ani, care are cancer și care și-a donat alocația lui. Am început să plâng, pentru că e dificil să auzi poveștile astea, dar e impresionant pentru că oamenii, indiferent cât de mari sunt problemele lor, vor să doneze banii”, a povestit Raluka.

Citește și: „Români Împreună” - Dani Oțil, Dorian Popa și Gina Pistol, emoționați de donațiile primite: "N-am plâns atât de mult, cât am plâns astăzi"

Români din ţară şi de pretutindeni pot spune Ajut Eu! și să ia parte la teledonul organizat de Antena Group și Fundația Mereu Aproape.

Teledonul „Români Împreună” îşi propune să strângă fonduri pentru utilarea secţiilor ATI cu echipamente si aparatură medicală și este diuzat simultan pe cinci canale TV: Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV și Antena 3.