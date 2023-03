Cătălin Bordea a avut nevoie de terapie după America Express: „Pe mine m-a schimbat total”. A recunoscut abia acum

Adrenalina curselor din America Express este puternică și dă dependență. Asta au declarat toți cei care au participat în concurs, iar Bordea și Cortea nu au fost ocoliți de acest „drog”. Câștigătorii competiției au declarat în podcastul Fain&Simplu că au avut nevoie de o perioadă de reintegrare la întoarcerea din America, iar Cătălin Bordea chiar a mers la psiholog pentru a-și putea gestiona emoțiile.

Cum s-au simțit Bordea și Cortea după ce s-a terminat America Express. „Trauma post show” i-a lovit și pe ei

Bordea și Cortea au recunoscut că le-a lipsit ritmul alert din America Express.

„Prima săptămână de după America Express a fost foarte grea pentru că aveam impresia că nu am direcție. Nu am misiune, dar nu a fost atât de grav. Pentru mine, cel mai greu a fost prin prisma copiiilor. Fiica mea, de exemplu, când am reînceput turneele, a început să plângă și a zis: iar pleci, iar nu te mai vedem. S-a trezit din somn la un moment dat și a venit la mine. A fost foarte traumatizant pentru fiica mea. Mi se rupea sufletul. Mă mai suna uneori: la tine e noapte sau e zi?”, a declarat Nelu Cortea.

Bordea, pe de altă parte, a recunoscut că a avut nevoie de ajutor de specialitate pentru a trece mai ușor peste această revenire la viața normală.

„La mine încă durează tot procesul ăsta. Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort. Culmea că soția mea a crezut că eu mă duc în America Express și mă întorc super bărbat și a văzut un schelet în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și ea era: bă, stai puțin, te-ai dus să vii să-mi rezolvi mie viața. M-a schimbat pentru că acolo am învățat ce e răbdarea, să ascult. După aia am început și terapie ca să mi le reglez pentru că nu mai știam ce se întâmplă. Gândește-te că a fost o perioadă în care stătem cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești, tu nu mai erai conectat cu țara. Pleca Livia: tu unde te duci? Păi mă duc că am treabă. Aoleu, eu nu am treabă, nu fac nimic. Acolo dacă alergi 2 luni încontinuu, aici când vii, stai”, a declarat Cătălin Bordea.

Nelu Cortea, prima reacție după ce el și Cătălin Bordea au câștigat America Express. Ce le-a transmis „adversarelor”

Finala America Express, 26 martie 2023. Andreea Antonescu a încremenit de frică când a băgat mâna în cutia cu ”monștri”

În continuare, Nelu Cortea a mai povestit că înainte de a pleca în America Express, a trecut printr-o perioadă de burn out din cauza proiectelor pe care le avea de terminat până la plecare.

„Am avut pentru prima dată un moment în care am bocit cu familia de față. Nu mai puteam, nu mai știam ce să fac. A venit nevastă-mea m-a luat în brațe. Cumva aveam în cap „dacă pățesc ceva” pentru că în contract apărea de vreo trei ori cuvântul `moarte`. Mă gândeam să las totul ok că dacă nu mă mai întorc”, a mai declarat Nelu Cortea.