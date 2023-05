George Tănase și Ionuț Rusu, la terapie „de cuplu” înainte de plecarea în America Express. Ce și-au spus în fața psihologului

George Tănase a acceptat provocare America Express și va pleca alături de Ionuț Rusu. Cei doi comedianți s-au pregătit din timp pentru această aventură. Au plecat în vacanță împreună, au petrecut mai mult timp împreună și chiar au mers la terapie.

George Tănase și Ionuț Rusu, la psiholog înainte de a merge în America Express

George Tănase și Ionuț Rusu au plecat cu temele făcute în America Express. Cei doi s-au inspirat cu siguranță de la concurenții din sezoanele trecute și au decis să se pregătească. George Tănase a recunoscut că inițial nu a vrut să participe la America Express de teamă reacțiilor pe bază de stres.

„Eu sunt spurcat la gură. Eu dacă mă enervez acum, spun tot și după aia îmi cer scuze. Eu și la șprițuri mai fac treaba asta. Mie îmi place bârfa. De asta îmi era cel mai frică, între timp a intervenit terapia. Am făcut terapie de cuplu cu Rusu.

Tu știi câte sunt strânse în noi în zece ani de prietenie? Eu cu Rusu suntem prieteni, dar nu petreceam atât de mult timp împreună. Acum, de o lună, să zicem că am petrecut mai mult. În rest, fiecare pe treaba lui”, a declarat George Tănase.

Cortea: Vă știți limitele? Știi când se enervează și trebuie să te oprești?

George Tănase: Nu-l enervează nimic și asta mă enervează pe mine. El are mereu masca aia de: e ok, ne descurcăm. Mie îmi dacă îmi zice Rusu „te omor” eu am chestia aia de competivitate. Ia, hai, mă să o dăm parte în parte.

Ce și-au spus George Tănase și Ionuț Rusu la terapie: „El e sexy-simbolul echipei”

Ajunși în fața terapeutului, George Tănase și Ionuț Rusu au fost provocați să facă și o serie de excerciții, printre care și să-și spună ce-i deranjează unul la altul sau să-și facă complimente.

„A plecat clasic ca la orice terapie și a fost pentru prima dată când ne-am făcut complimente. Eu i-am zis la complement că e super muncitor, că e un bărbat frumos. El e sexy-simbolul echipei. El mi-a zis că sunt deștept, că am cultură generală. Părea că îmi caută chestii din filme, ce a mai auzit el. Nu mi-a zis că sunt frumos, ceea ce mă deranjează. Mi-a zis că sunt descurcăreț, că mă adaptez la situații, ceea ce e fals, dar m-a gâdilat”, a declarat George Tănase în podcastul „Colegi de cameră” cu Bordea și Cortea.

George Tănase, reacție plină de emoție și umor, după vestea că participă la America Express. Ce a spus despre Ionuț Rusu

George Tănase a mai dezvăluit că a luat în serios provocarea America Express și s-a pregătit temeinic înainte de plecare. Comediantul a spus că a fost într-o vacanță cu Ionuț Rusu și au făcut mai multe activități împreună pentru a vedea cum se înțeleg.

„Am ajuns la escape room și mă aștept să se întâmple chestia asta și în America. Pun mâna în jar și-l iau cu mâna. Am avut o singură misiune: să trecem prin multe camere și să găsim în sarcofagul faraonului un artefact și să fugim repede să ne întoarcem cu el că se dărâmă templul. Du-te cu Rusu o oră jumate, bagă-te, caută. La final găsim ăla, fac eu nu știu ce și la final ne întreabă omul ăla: unde e artefactul?

Rusu: L-am lăsat acolo. Am crezut că trebuie să fie acolo.

Eu nu am știut dacă de la lipsă de magneziu îmi pâlpâie ochiul”, a mai povestit George Tănase.