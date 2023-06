Irina Fodor, mesaj emoționant de ziua soțul său, Răzvan Fodor. Ce i-a transmis de la mii de kilometri distanță

Irina Fodor i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă lui Răzvan Fodor de ziua lui. Ce a transmis prezentatoarea America Express de la mii de kilometri depărtare.

Irina Fodor, declarație de dragoste pentru Răzvan Fodor din America Express | Instagram

Irina Fodor sărbătorește pe 22 iunie ziua soțului ei, Răzvan Fodor și i-a făcut o urare plină de emoție în mediul online. Plecată cu filmările în America Express, frumoasa prezentatoare a ținut să-i facă o declarație emoționantă de dragoste soțul ei.

Mesajul plin de dragoste transmis de Irina Fodor pentru soțul ei: „În orice emisferă ne-am fi întâlnit, tot suflete-pereche am fi fost!”

Irina Fodor este acum în Ecuador cu filmările pentru America Express și azi este o zi importantă pentru ea. Soțul ei își serbează ziua de naștere, iar Irina Fodor i-a făcut declarații emoționante de la distanță.

Cu toate că au vorbit și la telefon, prezentatoarea a ținut să-și arate sentimentele față de Răzvan Fodor și pe contul ei de Instagram, acolo unde a publicat mai multe imagini cu cei doi.

„Puștiule, te-am sunat și azi-dimineață, la prima oră, dar parcă nu-mi ajunge, așa că îți mai zic și aici: La mulți ani fericiți, împliniți, sănătoși! 🎉🍾 Te iubesc de la capătul lumii și de mii de ori înapoi!!! ❤️❤️ În orice emisferă ne-am fi întâlnit, tot suflete-pereche am fi fost! 😉😍 PS: Dacă nu te-aș fi cunoscut până acum și te-aș vedea pe stradă azi, mi s-ar pune iar pata pe tine, atât să știi! 😏😅❤️”, a fost declarația de dragoste scrisă de Irina Fodor în mediul online.

Ce vârstă împlinește Răzvan Fodor

Răzvan Fodor s-a născut pe data de 22 iunie 1975, în București. A studiat la Academia de Educație Fizică și Sport, cu specializarea gimnastică, dar nu a profesat în domeniu. De-a lungul anilor s-a remarcat ca artist în trupa Krypton, apoi ca actor și prezentator tv.

El și Irina s-au cunoscut în 2010, într-o perioadă în care, după cum a povestit chiar el de-a lungul timpului, nu mai credea că își va găsi sufletul pereche. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și se iubesc necondiționat în ciuda diferenței de vârstă.

„E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. Și sunt al dracu’ de fericit, pentru că știu că sunt extrem de sincer când spun treaba asta. Ea mi-a făcut tot. Dar tocmai pentru asta, eu îi sunt recunoscător, sunt un soț bun, sunt un tată bun. Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel. Am avut cea mai mișto viață de adolescent, din punctul meu de vedere, și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia… Viața merge în continuare, avem aceeași gașcă, când văd că nimic nu se schimbă și nu s-a schimbat de când am familie, că în continuare putem să ne distrăm, e foarte frumos. Să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care îți zâmbește. O iubesc, cum să n-o iubesc?”, a povestit Răzvan Fodor la podcastul lui Mihai Morar.