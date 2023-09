Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 3. Marius Damian a dezvăluit ce a descoperit în America Latină

În episodul trei din producția Jurnal de călătorie, Marius Damian și-a deschis sufletul și a povestit prin ce experiențe a trecut și ce revelații a avut în America Express sezonul 6, pe Drumul Soarelui.

Marius Damian a dezvăluit în cadrul unui testimonial pentru producția Jurnal de călătorie prin ce situații neașteptate a trecut în aventura lui de pe Drumul Soarelui, la America Express. Potrivit acestuia, acest sezon va fi, poate, cel mai bogat și complex dintre toate, din punct de vedere al trăirilor și al descoperirilor.

Descoperă în rândurile de mai jos primele imagini cu provocările prin care au trecut cele 9 echipe de la America Express-Drumul Soarelui, în al treilea episod din Jurnal de călătorie, ce poate fi difuzat integral pe AntenaPLAY.

Marius Damian și-a deschis sufletul și a povestit prin ce experiențe uluitoare a trecut în America Express-Drumul Soarelui. Încântat nu doar de peisajele descoperite, ci și de trăirile și revelațiile avute, acesta a povestit ce a însemnat acest sezon pentru el, în episodul 3 din producția Jurnal de călătorie.

„Mi se pare că acest sezon oferă cea mai completă plajă de sentimente, de senzații, de culori, de fețe, de la cele indigene și până la cele urbane, de la sate, de la orașe, cele mai complete exerciții de a descoperi America Latină. Am fost cucerit și sper ca și telespectatorii să simtă asta prin ochii mei. Adică am râs, am plâns, sincer! Nu am jucat nicio clipă. Am descoperit, poate, niște chei ale vieții, cum va urma pentru mine. Aici am descoperit, în America Latină. A fost, poate, cel mai greu să găsesc prima propoziție cu care să deschidem sezonul și am fost încântat, după o zi de căutare, dar când am spus 'Răsare soarele în America Latină' am găsit în această frază toată puterea și forța vieții, că despre asta e vorba. Soarele înseamnă viață pentru mine și asta vreau să fie, un exercițiu de viață complet. Din start am fost uimit cât de diferită și de bogată este Columbia. Despre Ecuador știam prea puțin, m-a cucerit cu sate, cu orașe, cu tot ce a oferit: culori, faună, floră. E un spectacol magnific”, a povestit Marius Damian, în episodul 3 din Jurnal de călătorie.

De asemenea, actorul care ne va „ghida” pe Drumul Soarelui a dezvăluit și cu ce s-a ales, la finalul acestei aventuri, în plan spiritual și emoțional:

„În ceea ce privește relațiile pe care le-am dezvoltat, eu am avut niște revelații, e minunat. Am întâlnit pictori, scriitori, mi-am făcut un prieten de cataramă un toreador. Fiecare ghid din fiecare țară mi-a devenit prieten de suflet și sunt extrem de frumos încărcat””, a mărturisit el.

Cine sunt concurenții de la America Express-Drumul Soarelui. Nouă perechi pleacă în aventura vieții lor

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei ,, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.