Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 2. Irina Fodor a dezvăluit ce pericole au existat în călătorie

În al doilea episod din producția Jurnal de călătorie, Irina Fodor a dezvăluit în cadrul unui testimonial cu ce pericole s-au confruntat pe traseu, în America Express sezonul 6, în aventura lor de pe Drumul Soarelui.

Nouă echipe de concurenți au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. N-a lipsit adrenalina, dar nici situațiile dificile sau chiar pericolele. În cadrul unui testimonial pentru Jurnal de călătorie, Irina Fodor a dezvăluit detalii din spatele camerelor de filmat.

Descoperă în rândurile de mai jos primele imagini cu provocările prin care au trecut cele 9 echipe de la America Express-Drumul Soarelui, în al doilea episod din Jurnal de călătorie, ce poate fi difuzat integral pe AntenaPLAY.

Jurnal de călătorie - America Express, episodul 2. Irina Fodor a dezvăluit cu ce situații periculoase s-au confruntat concurenții și echipa de filmare pe Drumul Soarelui

Irina Fodor a dezvăluit detalii surprinzătoare din culisele emisiunii America Express-Drumul Soarelui, în episodul 2 din Jurnal de călătorie.

„De abia așteptam să începem traseul pe Drumul Soarelui, asta pentru că țările prin care trecem mi se par absolut fabuloasă. E drept că doar un pic din Columbia am cunoscut și anul trecut, dar anul acesta avem mai mult timp la dispoziție să aprofundăm un pic subiectul. În Ecuador am avut primul contact cu un trib indigen autentic. Viața lor era sută la sută tradițională, până acum îmi imaginam treaba asta cumva ca într-un scenariu de film. Argentina încununează cumva tot traseul nostru de pe Drumul Soarelui, ajungem în țara lui Messi. Este fabulos, este grandiose, că finalul traseului nostrum se întâmplă în Buenos Aires. De abia așteptam să fiu întrebată de concurenții din acest sezon, asta pentru că pe mine m-a uimit, și voiam să împărtășesc treaba asta cu toată lumea, sunt extraordinar de rapizi, cred că sezonul acesta am fost cot la cot cu ei, pentru că trebuia cumva să ajung înaintea lor la desk și m-au cam strâns cu ușa, pentru că își doresc foarte mult să câștige.

Nu există nicio echipă care să lase armele jos, fug de ultimul loc cu viteza luminii, nimeni nu vrea să ajungă acolo. Sezonul acesta avem două teme principale: viteza și lacrimile. Am avut lacrimi și mai mari, și mai mici, de toate felurile. Cumva a fost o descătușare din partea concurenților pentru că ei au fost atât de îndârjiți cu toții anul acesta, normal că la un moment dat se rupe un pic lanțul puterii” , a mărturisit îndrăgita prezentatoare a emisiiunii America Epress-Drumul Soarelui.

De asemenea, pe lângă dozele mari de adrenalină, concurenții și echipa de filmare au avut parte și de situații neprevăzute sau pericole.

„Pe Drumul Soarelui, când credeai că toate merg bine, mai primeai un mesaj pe telefon. Ba că a erupt un vulcan, ba că s-a prăbușit un drum pe care noi trebuia să mergem, ba că a fost un cutremur. Cumva am în telefon peste 12 mesaje de avertizare de la autoritățile locale”, a mai dezvăluit Irina Fodor, în episodul 2 din Jurnal de Călătorie America Express-Drumul Soarelui.

Cine sunt concurenții de la America Express-Drumul Soarelui. Nouă perechi pleacă în aventura vieții lor

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei ,, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.