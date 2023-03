America Express, 1 martie 2023. Cătălin Scărlătescu a fugărit o oaie. Ce au pățit Bie Adam și Mikey, mama ei

În cursa pentru ultima șansă din ediția 28 a emisiunii America Express au intrat trei echipe: Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Bie și Micky și Doina și Cătălin. La un moment dat, în timpul unei misiuni, Scărlătescu s-a „luptat” cu o oaie. Situațiile neprevăzute n-au lipsit nici pentru echipa formată din Bie Adam și mama ei.

Cătălin Scărlătescu s-a „luptat” cu o oaie în ediția 28 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Ce au pățit Bie Adam și Micky

A patra zi în Columbia a adus vestea că Puya și Melinda au câștigat imunitatea, așa că trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Pentru ele, Irina Fodor a pregătit o misiune cu totul și cu totul specială.

„Sunteți în Nobsa, locul de unse se trag Ruanas Columbiene, adică poncho-urile din lână artizanală cu care sunt identificați nativii Boyacenses. Misiunea voastră este să găsiți 2 astfel de ruanas autentice aducând un tribute celei mai importante festivități din Nobsa. Este un eveniment care adună mii de localnici în fiecare an, care vor să-și întâlnească noul monarh. El reinado de la aveja, adică un concurs de frumusețe pentru oi. Misiunea voastră este să participați la concursul de frumusețe pentr oi America Express, care va avea loc în această piață, unde în fiecare an pe 5 septembrie are loc adevăratul festival. Va trebui să transformați o oaie într-o regină La aveja reina. Pentru a participa la un concurs de frumusețe este nevoie de multă muncă și de mult effort. Misiunea voastră are mai mulți pași: mai întâi trebuie să vă găsiți candidata. O să primiți o hartă și numele oiței. Mergeți la Finca Piloto și întrebați de Dona Magdalena. Vă puteți întoarce în această piață numai atunci când candidata voastră este gata și puteți participa la concurs”, a anunțat Irina Fodor, în mission board.

Odată ajuns la ferma de oi, Cătălin Scărlătescu s-a apucat rapid de treabă. A pus mâna pe frânghie și a fugărit oaia desemnată echipei sale. Misiunea n-a fost deloc simplă, motiv pentru care, la un moment dat, pentru a reuși, s-a aruncat pe oaie direct.

„A sărit pe oaie! Oaia, săraca, a rămas așa! Nu se mai mișca, făcea pe moarta!”, a povestit Doina Teodoru amuzată, în edițai 28 a emisiunii America Express, de la Antena 1.

Misiunea n-a fost deloc ușoară nici pentru Bie Adam și Micky, cărora le-a fost extrem de dificil să găsească drumul bun către ferma de oi. În timp ce Scărlătescu și Doina și trupa Andre fugăreau oile, cele două erau încă în oraș, căutând-o pe Dona Magdalena. Într-un final, cineva le-a dat indicațiile bune.

„Nu pot să cred!”, a zis Bie nervoasă că a pierdut timp prețios.

Hai să vezi episodul integral pe AntenaPLAY!

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.