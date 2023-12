America Express, 10 decembrie 2023. S-au schimbat echipele pe Drumul Soarelui. Cu cine vor merge în cursă concurenții

Concurenții au avut parte de o surpriză de proporții în ediția 33 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 10 decembrie 2023. Irina Fodor a anunțat schimbul de echipe în cursă, iar toți au rămas fără cuvinte. Iată cum arată noile perechi din etapa opt a competiției.

Prima etapă din Argentina a venit cu o veste neașteptată pentru echipe. Concurenții au fost întâmpinați cu multă veselie și un dans tradițional zonei în care se află, dar și cu o noutate care i-a amuțit.

Pentru început, Irina Fodor le-a vorbit perechilor de vedete despre tot ce vor vedea în noua țara din America de Sud pe care au ocazia să o viziteze în experiența America Express - Drumul Soarelui. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când fiecare participant a fost pus să danseze alături de un localnic dansator.

„Dragii mei, bun venit în Argentina! Nu știu cât de mult realizați ce înseamnă că ați reușit să ajungeți până aici. Felicitările mele! Săptămâni în șir, peste 2.500 de km, ați cucerit două țări uimitoare de pe imensul continent latin. Și iată-vă în Regatul Soarelui. ”

Surpriza cea mare a fost atunci când Irina Fodor le-a spus concurenților să se așeze la locurile lor așa cum au fost puși să danseze de către localnici: „Schimbați-vă și rucsacii, dragilor!”.

Cum s-au schimbat echipele în ediția 33 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 10 decembrie 2023

În ediția 33 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 10 decembrie 2023, echipele s-au schimbat. Așadar, Cătălin Țociu va pleca la drum alături de Mike, Alexia Eram va face pereche cu Sânziana Negru, Laura Giurcanu și Aris Eram vor merge împreună în cursă, Giulia Anghelescu și Iulia Albu vor fi colege de echipă, iar Romică Țociu îl va însoți pe Vlad Huidu pe traseu.

„Mă bucur pentru că sunt cu Cătălin. Ar fi fost dramatic să mă întâlnescu cu Alexia”, a mărturisit Mike.

„Eu am fost foarte fericită pentru că am să fiu cu Sânzi în echipă. Amândouă suntem foarte ambițioase și am zis că o să facem cu siguranță o echipă extraordinară”, a mărturisit Alexia Eram.

„Chiar speram să fiu cu Laura. Visul meu s-a îndeplinit în sfârșit”, a evidențiat Aris Eram, vizibil amuzat.

„Ceva rău la Sânziana și Alexia”, a declarat Iulia Albu.

„Măi, ce formule magice! Abia aștept să vă văd în acțiune!”, a fost reacția Irinei Fodor.

Nu a durat mult bucuria că prezentatoarea TV a dat o veste dureroasă. Concurenții au fost anunțați că nu mai există imunitate în America Express - Drumul Soarelui, începând din ediția de mâine a emisiunii.

„Deloc?!”, au răspuns ei, vizibil mirați.

„Mi-a căzut fața pentru că voiam să iau următoarea imunitate alături de Aris”, a zis Alexia Eram.

„I-ai luat lui Aris jucăria!”, a mai adăugat Romică Țociu.

Echipele au fost curioase să afle pentru ce miză se vor lupta de acum încolo pe traseul din America Express. Irina Fodor a dat vestea că la Jokerul de astăzi au oportunitatea să câștige diverse avantaje.

De asemenea, echipa care se reunește prima poate să doarmă la hotel o noapte.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.