America Express, 25 ianuarie 2023. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cine a primit cele mai multe voturi

Irina Fodor a anunțat cele trei echipe care intră la cursa pentru ultima șansă. După o serie de probe nebune care le-a pus la încercare curajul și le-a testat limitele concurenților, cele două echipe care au ajuns la ea intră automat în cursă, în timp ce cea de-a treia este supusă votului.

„Cursa pentru ultima șansă cere multă determinare, curaj și sacrificiu. Astăzi, veți avea ocazia să le demonstrați pe toate”, i-a avertizat prezentatoarea show-ului.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă la America Express ediția 8 din 25 ianuarie 2023. Cine a primit cele mai multe voturi

Irina Fodor a anunțat clasamentul și ultimele două echipe care au ajuns la cu o seară în urmă. Astfel, primele două echipe care intră în cursa pentru ultima șansă sunt: Jean și Dinu și Ovidiu și Joaquin.

Iar cu Puya și Melinda, dar și Bordea și Cortea imuni, concurenții au avut de ales cea de-a treia echipă pe care o trimit, din cele rămse. În urma votului, Larisa și Diana sunt cea de-a treia echipă care intră în cursa pentru ultima șansă, deși s-au clasat pe locul 3.

Echipele care le-au ales și-au motivat votul în moduri diferite, însă au stârnit controverse. Bordea și Cortea au fost cei care au dat startul și și-au îndreptat votul către gimnaste, menționanând că „votul nostru e un vot strategic, e o echipă care ne-a întecut de multe ori”,

Pe aceeași idee au mers și echipele Scărlătescu - Doina, Bie, Adam - Mikey, Bruja - Pufeh, și cu 4 voturi ultima echipă care intră în cursă e formată din gimnaste. Alte două voturi au mers către Scărlătesc cu Doina și două pentru Bie Adam și mama ei și unul pentru Bruja și Pufeh.

„Eu nu am înțeles-o, pentru că sinceră să fiu nu am făcut nimic greșit. Am și consolat-o în momentul în care putea să câștige o amultă pentru că era foarte nerovasă pe Andre. Ca acum să vină la echipa care a consolat-o să o voteze și să o bage la ultima șansă”, a declarat Diana după votul Biei.

