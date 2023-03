America Express, 5 martie 2023. Doina Teodoru, în lacrimi când a aflat ce are în farfurie. Cum a reacționat Cătălin Bordea

În ediția de America Express difuzată pe 5 martie 2023 concurenții au primit noi misiuni dificile printre care să culeagă 30 de guave, să caute viermii albi din aceste fructe, apoi să bea un pahar de suc de guave cu 20 de viermi, deoarece localnicii cred că viermii din guave dau oamenilor o mare rezistență. Apoi echipele au avut de adunat 40 de furnici roșii într-un borcan, misiune care a venit cu înțepături dureroase. Ulterior, concurenții au primit prânzul: un Cuy gătit (porcușor de Guineea).

Doina Teodoru a început să plângă imediat cum a citit prima parte a misiunii care se referea la mâncatul unui Cuy: „Se spune că dacă mănânci Cuy regulat ajută la îmbunătățirea puterii de concentrare și a reflexelor”, a fost textul citit de actrița care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Citește și: America Express, 5 martie 2023. Concurenții au primit viermi la micul dejun. O echipă a refuzat proba și a fost penalizată

Misiune dificilă la America Express. Cătălin Scărlătescu a început să mănânce un Cuy, dar i s-a făcut rău. Doina Teodoru, în lacrimi

Concurenții care nu doreau să mănânce „delicatesa” aveau opțiunea de a mai aduna încă 40 de furnici, însă chef Cătălin Scărlătescu a fost de părere că poate consuma preparatul.

„A început Doina să plângă că au omorât hamsterii”, a povestit chef Scărlătescu.

Concurenților li s-a precizat că trebuie să consume tot din farfurie până rămân doar oasele și capul.

După ce a consumat tot preparatul, lui Cătălin Scărlătescu i s-a făcut rău, iar în timp ce acesta a încercat să-și revină, Doina Teodoru s-a ocupat de servirea desertului: un borcan cu furnici gătite.

Citește și: America Express, 27 februarie 2023. Puya, replică inedită când și-a văzut soția mireasă. Ce l-a panicat pe Nelu Cortea

„E șobolan?!” Cum a reacționat Cătălin Bordea când a văzut ce trebuie să mănânce, deși e vegetarian. Concurentul de la America Express nu a stat deloc pe gânduri

Nici Bordea și Cortea nu au refuzat misiunea, deși au întâmpinat dificultăți. Nelu Cortea a avut de dus greul, deoarece Cătălin Bordea este vegetarian.

„E șobolan. Oamenii vânează șobolani. E foarte bun”, l-a încurajat Cătălin Bordea pe Nelu Cortea.

„Eu am zis de la început că nu mănânc carne. Am băgat de dimineață doi viermi, am mai băut niște viermi acum. Frățioare, te descurci. Noi am avut o în sensul că dacă e vorba de mâncat scărboșenii le ba eu… Dar ăsta părea un iepure. Eu știu că era șobolan, dar părea un iepure”, a mai explicat concurentul America Express.

Cătălin Bordea l-a încurajat permanent pe colegul său în timpul mesei:

„Dacă ăsta e mare pentru celebrul Cortea din România: „Nu era rău deloc. Problema era că știam că e șobolan”, a explicat Nelu Cortea.

„E șobolan. Îi văd dinții”, a descris Cătălin Bordea situația dificilă.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.