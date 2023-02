America Express, 6 februarie 2023. Un vrăjitor le-a ghicit concurenților în cărți de tarot. Ce a deranjat-o pe Bie Adam

După o cursă solicitantă, care s-a finalizat cu acordarea primei imunități din etapa a patra, concurenții au făcut cunoștință cu o nouă tradiție mexicană, învăluită în mister. Trei dintre cele 7 echipe au ajuns la un vrăjior care le-a ghicit în cărți de tator, spre uimirea lor. Fiind câștigători, Ovidu și Joaquin, au fost puși în postura de a le împarți colegilor niște obiecte – care reprezintă folclorul și tradițiile românești - iar asta a stârnit noi discuții.

Obiectele tradiționale românești le-au fost oferite concurenților pentru a le folosi în următoarea cursă. Fiecare echipă a primit câte două astfel de figurine pe care le pot da la schimb, însă Bie s-a simțit deranjată de gestul celor doi concurenți.

„La o chestie de genul ăsta ești curios pe ce poziție te afli în topul afinităților echipei care împarte obiectele”, a mărturisit Bordea.

În timp ce la Andreea Antonescu și Andreea Bălan au ajuns țuica de prune și păpușica, fiind cele mai valoroase, de 150 de lei, Bie Adam și la Mikey au primit o scrumieră și o figurină, de 44 de lei.

„Am fost penultima echipă. Pe mine asta m-a deranjat cel mai tare, că ne-au considerat așa”, a declarat Mikey. „Nu pot să-mi dau seama de ce noi și frații Gavril suntem cei mai marginalizați”, a adăugat și Bie.

„Nu am vrut să dezavantajăm pe nimeni. Am ales după ce am simțit”, a spus și Ovidiu.

Cele 6 echipe care au rămas în cursă au intat apoi, alături de Irina Fodor în Teatru. „Nu știa nimeni ce se întâmplă acolo, se crease o rumoare. Era dubios. Erau niște lumănări pe jos, altele care plutea”, au dezvăluit Bordea și Cortea.

Acolo, ei l-au întâlnit pe „doctorul spiritual”, Cristian, care a făcut o vrajă pentru a le lua concurenților din energia negativă și ulterior, le-a ghicit în cărțite de tarot. Bărbatul a luat câteva notițe despre fiecare echipă și apoi a scris câte o rețeta care a fost pusă în plocurile Irinei.

„Mi-a spus că există cineva care mă iubește foarte tare. Că la mine acasă e totul foarte bine, că sunt o persoană care are oameni iubitori în jur, m-a nimerit”, a spus Andreea Antonescu.

„La mint că am mulți prieteni în jur, familie. Că am bani și a treia carte, că am de rezvolat conflcite”, a adăugat și Andreea Bălan.

Lui Puya, vrăjitorul i-a spus că are o problemă veche în familie, lui Cortea că va avea mulți bani, iar despre Bordea a spus că are o luptă mare cu invidia.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.