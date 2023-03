America Express, 6 martie 2023. Cum a fost noaptea cu cătușe pentru concurenți. Ce mesaj i-a trimis Doina Teodoru Irinei Fodor

Înainte de a începe cursa pentru imunitate concurenții America Express au luat micul dejun și au povestit că noaptea în care au dormit legați nu a fost deloc ușoară: „Cum am dormit? Greuț am dormit. Ne-am schimbat cât am putut și doar în partea de jos”, au povestit Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cele două au mâncat pâine prăjită cu ceai de dimineață și au mărturisit că nu au mai gustat această combinație înainte, însă le-a plăcut și „au luat și la pachet”.

Concurenții America Express au petrecut noaptea încătușați

„Am dormit destul de lemn dar nemișcați că nu aveam posibilități”, au povestit Puya și Melinda. Gazda lor le-a prezentat o licoare cu scorpioni, „scorpionată”, așa cum a numit-o artistul. Deși cântărețul ar fi gustat din băutura alcoolică, soția acestuia s-a declarat dezgustată de prezența scorpionilor.

Irina Fodor i-a sunat pe concurenți și i-a anunțat că trebuie să plece în cursă spre Socorro. Cele 5 echipe au avut de cules câteva informații despre cultura locală, răspunsuri care să-i ajute la testul eliberării de cătușe.

Pe drum, Irina Fodor le-a mai transmis un mesaj pe telefonul America Express, în care le-a precizat concurenților de pe Drumul Aurului că trebuie să ajungă la Zidul Eroilor care au condus Cry of Independence și să găsească o persoană cu același nume ca unul dintre eroii de pe zid, persoană care să-i conducă prin oraș către diverse statui sau monumente, unde să poată găsi răspunsuri la întrebări.

Ce mesaj i-a transmis Doina Teodoru Irinei Fodor. Cătălin Scărlătescu a intervenit: „N-o mai stresa”

Aflând misiunea, Doina Teodoru s-a gândit că poate să treacă peste căutatul informațiilor alături de un loclanic-ghid, având în vedere că ea și Cătălin Scărlătescu au aflat deja răspunsuri la întrebările pe care le aveau până în acel moment pentru testul care avea să le aducă eliberarea de cătușe.

Așadar, iubita lui Cătălin Scărlătescu a dorit să-i scrie un mesaj Irinei Fodor.

„Pot să o întreb pe Irina dacă sunt alte întrebări față de cele mai sus? Gândindu-mă că am plecat pe ultimul loc am zis să facem cumva să câștigăm un pic de timp”, a spus Doina Teodoru.

„Următoarele instrucțiuni le veți afla la timpul potrivit”, a fost răspunsul trimis prin mesaj de Irina Fodor, prezentatoarea America Express.

„Nu-i mai scrie nimic! N-o mai stresa!”, i-a spus Cătălin Scărlătescu iubitei sale. „Ce faci? Epistole?”, a mai spus Scărlătescu.

„De ce mă cerți? I-am scris Irinei că noi am aflat deja răspunsuri la întrebări și că trebuie doar să le verificăm cu un localnic. Și am întrebat-o dacă după ce le verificăm putem să mergem direct în Barichara”, a explicat Doina Teodoru.

„Cine te ceartă? Așteaptă și tu până ajungi acasă, îți iei telefonul și vorbești prin mesaje cu cine vrei. Doar te-am întrebat și tu sari ca un arc că de ce mă cerți! Ți-am spus doar pentru că telefonul ăla nu e să vă scrieți între voi. Cu Irina ai dialog acolo în față”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.