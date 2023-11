America Express, lider de audiență. Ionuț Rusu și George Tănase și-au încheiat aventura pe Drumul Soarelui

Ieri seară, la America Express, cursa pentru ultima șansă a adus finalul aventurii pe Drumul Soarelui pentru Ionuț Rusu și George Tănase, care au părăsit competiția în aplauzele celorlalte echipe.

A fost o seară încărcată de emoții, după o cursă în care Ionuț și George au concurat cu Ada și Tony Galeș, de-o parte, și Laura Giurcanu și Sânziana Negru, de cealaltă parte.

Emisiunea America Express sezonul 6 a fost lider de audiență cu ediția 19, difuzată pe 16 noiembrie 2023 la Antena 1

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 24:05, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe segmentul de public comercial. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.3 puncte de rating și o cotă de piață de 23.7%, în timp ce următorul clasat înregistra 6.2 puncte de rating și o cotă de piață de 23.4%. În minutul de aur 21:47, emisiunea a fost urmărită de aproape 1,2 milioane de telespectatori.

Citește și: Iulia Albu, reacție neașteptată în mediul online după ce Ionuț Rusu și George Tănase au părăsit America Express. Ce a mărturisit

Aseară, concurenții s-au adunat la careu în orașul Ambato pentru a afla clasamentul întrecerii anterioare – ultimele două echipe, Sânziana Negru și Laura Giurcanu, dar și Ionuț Rusu și George Tănase s-au aliniat la startul cursei pentru ultima șansă. Lor li s-au alăturat Ada și Tony Galeș, echipa votată de ceilalți după o serie de momente tensionate la careu. A urmat o competiție cu aer festiv, care a celebrat tradiția orașului Ambato, recunoscut pentru Festivalul Florilor și Fructelor, organizat aici încă din 1951. Cele trei echipe au plătit tribut Zeului Soare organizând propriul festival, iar concursul a culminat cu decorarea carelor alegorice și defilarea multicoloră în pași de dans, de la care nu au lipsit reginele autohtone ale acestor manifestări.

Citește și: Ce mesaj a transmis Ionuț Rusu după eliminarea de la America Express, sezonul 6. Cum au reacționat oamenii din mediul online

Întreaga sărbătoare nu a prevestit, însă, și un verdict favorabil pentru echipa de pe ultimul loc. Ionuț Rusu și George Tănase au părăsit aseară competiția, după ce Irina a dezvăluit soarele roșu din cufăr, despărțirea de celelalte echipe aducând multe emoții și îmbrățișări cu lacrimi la careu. ”Ne-am fi dorit foarte mult să mergem mai departe, dar poate e un nou pas pentru viața noastră de acasă. Până la urmă, nu destinația contează, ci drumul. Iar noi am făcut parte din acest drum”, a declarat George. ”Cred că plecăm amândoi mai fericiți decât am venit. Am câștigat foarte mult cu această competiție. Mă va schimba experiența asta, chiar mă va schimba”, a spus Ionuț. Aventura de pe Drumul Soarelui continuă sămbăta aceasta, de la ora 20:00, cu o incursiune fascinantă printre triburile amazoniene.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 15 noiembrie 2023