Ce mesaj a transmis Ionuț Rusu după eliminarea de la America Express, sezonul 6. Cum au reacționat oamenii din mediul online

Ionuț Rusu a transmis un mesaj emoționant în mediul online, după ce a fost eliminat de la America Express, sezonul 6, alături de colegul său de echipă, George Tănase. Cei doi au părăsit competiția în ediția 19 de miercuri seară, 15 noiembrie 2023.

Cursa din America Express - Drumul Soarelui a luat sfârșit pentru o echipă în prima etapă din Ecuador. Ionuț Rusu și George Tănase au fost eliminați din competiția celui mai dur reality show din România în ediția 19 a sezonului 6, de pe 15 noiembrie 2023.

Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să vadă parcursul lor de la ultima șansă. Toți se așteptau ca cei doi să își revină și să lupte cu toate forțele pentru locul lor în concurs, lucru care s-a și întâmplat.

Concurenții au scos la iveală strategii neașteptate pentru a nu pleca acasă. Aceștia s-au concentrat asupra misiunilor și au trecut cu brio peste probele dificile. Mai mult, băieții au ajuns la Irina Fodor cu o energie pozitivă, sperând că vor continua cursa.

Citește și: America Express, sezonul 6. George Tănase și Ionuț Rusu au trecut printr-un moment neașteptat înainte să ajungă la Irina Fodor

Prima echipă care s-a salvat de la eliminare a fost formată din Ada și Tony Galeș. Laura Giurcanu și Sânziana Negru au sosit pe locul doi la punctul de întâlnire cu prezentatoarea TV, în timp ce Ionuț Rusu și George Tănase au fost ultimii.

Toată lumea a fost ținută în suspans până s-a arătat soarele din cufăr. Colegii de competiție au avut o reacție neașteptată când au văzut că totemul este roșu. Sânziana Negru și Laura Giurcanu au izbucnit în lacrimi.

Romică Țociu și Iulia Albu și-au exprimat părerea de rău în ceea ce privește plecarea concurenților de pe Drumul Soarelui. Băieții au fost impresionați peste măsura de emoțiile pe care ceilalți le-au transmis înainte și după aflarea verdictului final.

Ce mesaj a transmis Ionuț Rusu după eliminarea din sezonul 6, America Express

La doar câteva clipe de la difuzarea ediției 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, Ionuț Rusu a ținut să transmită un mesaj emoționant despre eliminare, dar și despre evoluția sa de-a lungul concursului.

Așadar, concurentul a mulțumit tuturor pentru sprijin și încredere.

Citește și: America Express, sezonul 6. George Tănase a clacat și a oprit proba. Ce s-a întâmplat după ce „Cleduții” au urcat într-un taxi

„Mulțumim că ne-ați suportat stângăciile și tot ce am scos pe gură în emisiunea asta! Cu toate că așteptările probabil au fost mai mari, suntem doi aerieni cu intenții bune. Am învățat o mulțime de lucruri în experiența asta și suntem recunoscători că am avut aceasta oportunitate unică. Gracias vouă în primul rând pentru că ne-ați urmărit, gracias echipei @americaexpressromania și gracias colegilor alături de care am străbătut continentul (mă rog, două țări…una jumătate, nu mai mint)! 😅🤗❤️ P.S. Am început sa fim mai bărbați după, alaltăieri am pus antigel în mașini 😅”, a scris Ionuț Rusu pe contul de Instagram, vizibil mândru și recunoscător.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea concurentului America Express, sezonul 6, a generat aproximativ 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. În urma mesajelor de pe Instagram se poate observa faptul că Ionuț Rusu și George Tănase au format o echipă îndrăgită de public pe Drumul Soarelui.

„Păcat că ați plecat! Felicitări pentru tot ce ați făcut 👏🏻 Sunteți cei mai tari ❤️”, „Emisiunea asta nu mai are sens fără voi, sunteți tare faini. Nu toți învingătorii câștigă... Felicitări!” sau „Felicitări, ați fost cireașa de pe tort în această emisiune! Datorită vouă am râs și am urmărit cu drag emisiunea! 👏”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Urmărește o nouă ediție din sezonul 6 America Express sâmbătă, 18 noiembrie 2023, pe Antena 1 și AntenaPLAY.