America Express, sezonul 6. Ce anunț a făcut Irina Fodor despre competiție: „A venit vremea!” Cătălin Țociu, pe mâna medicilor

Concurenții au fost strânși la careu, iar Irina Fodor a făcut un nou anunț despre competiție la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Ce se întâmplă cu echipa formată din Romică Țociu și fiul lui.

Pentru că se simțea rău încă de dimineață, Cătălin Țociu a avut nevoie de intervenția echipei medicale. Starea fiului lui Romică Țociu nu s-a ameliorat și a simțit că este cazul să cheme o asistentă.

„Cătălin era din ce în ce mai rău. Avea temperatură”, a spus îngrijirat actorul.

Astfel, acesta a fost mutat în mașina de producție, iar medicul a intervenit rapid. Specialistul i-a măsurat temperatura și i-a administrat un tratament intravenos cu antibiotic la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

„Am chemat-o pe Teo, asistenta, mi-a spus că e o răceală diferită și se pare că fără antibiotic nu trece. N-am mai avut așa febră mare de când eram mic. Am avut și halucinații, visasem că am câștigat ceva și cred că am și vorbit în somn”, a povestit Cătălin Țociu.

Ce anunț a făcut Irina Fodor la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Ce se întâmplă cu echipa formată din Romică și Cătălin Țociu

Ajunși la careu, Irina Fodor le-a dat tuturor veștile despre starea de sănătate a lui Cătălin și a dezvăluit că tatăl lui va pleca singur în următoarea cursă. „Era cam speriat Romică. Pe cât de comic îl vedem, pe atât de emotiv este. Mai ales când vine vorba de familiea”, au remarcat Iuliana și Sonia.

De asemenea, gazda reality show-ului a mai făcut un anunț important pentru toți concurenții, ajunși până în a cincea etapă.

„Dragilor, a venit vremea să ne luăm la revedere de la această zonă senzațională. Am avut un joc, chiar în mâinile lui Pachamama. Este o amuletă câștigată deja, de Iulia și Mike”, a spus Irina Fodor la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

Ulterior, câștigătorii jocului de amuletă care pornesc în cursă cu un avans de 10 minute, au stabilit și ordinea de plecare a celorlalte echipe. Astfel încât, după Iulia și Mike, prima echipă care pornște spre următoarea misiune, trei minute mai târziu, este cea formată din Iuliana și Sonia.

Apoi Romică și Cătălin, Alexia și Aris, urmați de Laura și Sânziana. Ada și mama ei au fost puse pe ultimul loc, după ce Mike le-a numit „cele mai false din competiție” corectându-se imediat cu „rapide”.

„Mike a fost cel care a anunțat clasamentul. Prima parte am făcut-o împreună. A doua parte a decis-o el. Eu aveam dubii dacă să le las pe Ada și Tony pe ultimul loc. Le-aș fi pus pe Laura și Sanziana”, a dezvăluit Iulia Albu.

