America Express, sezonul 6. George Tănase a clacat și a oprit proba. Ce s-a întâmplat după ce „Cleduții” au urcat într-un taxi

America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Cursa a început să se complice, iar o misiune de a strânge mai mulți oameni și a realiza un video viral care să obțină 50 de like-uri pe profilul unuia dintre localnici a adus la disperare echipele. George Tănase a clacat, iar Cleduții au fost puși în încurcătură pe drum de un taxi care i-a întors la locul de plecare în cursă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Drumurile în America Express nu sunt deloc simple, iar misiunile complică evident viețile echipelor, care se luptă în cursa pentru ultima șansă. Având în vedere că urmează Ecuador, nimic nu poate fi la îndemână.

Citește și: Cine sunt concurenții de la America Express sezonul 6. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Soarelui

George Tănase a clacat în cursa pentru ultima șansă și a oprit proba. De ce s-a enervat Ionuț Rusu pe judecătoare. Află ce s-a întâmplat în ediția din 8 noiembrie 2023, pe Drumul Soarelui

După ce au strâns oamenii și au făcut totul ca la carte, vestea judecătorului i-a dat peste cap!

O nouă probă a pus capac echipei George Tănase și Ionuț Rusu. Ionuț Rusu s-a enervat pe judecător: „Am mers la judecător să îi arătăm video să-l valideze, judecătorul cu vestea cea proastă! Nu era bine ce am făcut din considerentul că am cântat în română. Am avut un episod în care mi-am ieșit din pepeni și am zis că nu se specifică, nu mai fac nimic”.

Din cauza presiunii. George Tănase a mărturisit că este la capătul puterii și că vrea să se oprească în acel moment cursa și să plece acasă: „Nu mai fac nimic! Vreau să plec acasă în seara asta! Oamenii ăia nu mai fac nimic”.

Ce s-a întâmplat după ce „Cleduții” au urcat într-un taxi: „Pierd proba, dar nu mă mișc”. Credeau că e varianta mai ușoară, dar s-au înșelat

„Nu mai puteam, nu mai aveam nervi pentru nimic! Mi s-a luat!”, spune Edward Sanda. El și Cleopatra erau epuizați de drum și nu găseau nici o mașină care să îi ajute, așa că decid să oprească un taxi. Fericiți că totul funcționează așa cum și-au propus, la destinație constantă că au fost duși în același punct de unde au plecat.

Momentul a fost marcat de tensiune și de consternarea celor doi care aveau avans în cursă.

Hai să vezi episodul integral pe AntenaPLAY! Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea cum a continuat aventura echipelor. Rămâneți pe a1.ro pentru a afla cele mai importante detalii din cursa vieții lor: America Express - Drumul Soarelui!

Citește și: CONCURS | Viză de America. Ce trebuie să faci pentru a câștiga șansa de a merge la filmările următorului sezon America Express

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Show-ul este difuzat duminică de la ora 21.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și: Cum arată soția și copiii lui Cătălin Țociu de la America Express. Romică Țociu are doi nepoți adorabili si o noră superbă