Care este motivul pentru care Iulia Albu nu are o relație bună cu părinții ei. Nu i-au fost alături nici la nunta cu fostul soț

Iulia Albu a vorbit deschis despre relația rece pe care o are cu părinții ei. Criticul de modă a dezvăluit când s-a produs ruptura, dar și ce i-a spus mama ei care a contactat-o recent, după mult timp.

Iulia Albu este una dintre cele mai controversate din peisajul monden românesc, dar mulți nu știu că în spatele măștii ei „de fier” aceasta ascunde o poveste tristă. Deși vedeta vedeta este mereu în centrul atenției și atrage toate privirile, se pare că acest lucru nu este pe placul părinților ei, care s-au retras din viața acesteia. Recent, Iulia Albu a vorbit despre relația pe care o are cu cei care i-au dat viață, dar a mărturisit și care este motivul pentru care nu păstrează legătura.

Care este relația dintre Iulia Albu și părinții ei. De ce nu mai țin legătura

În ediția 36 de la America Express, sezonul 6 difuzată pe 12 decembrie 20223, concurenții au primit scrisori din partea celor dragi. În timp ce Iulia Albu a primit un mesaj care a emoționat-o până la lacrimi, de la fiica ei și Mike a fost profund impresionat de cuvintele mamei sale. În acest context, frumoasa vedetă a dezvăluit că „socara” ei îi este ca o mamă, pentru că nu are o relație apropiată cu părinții ei.

Iată ce dezvăluia Iulia Albu recent în legătură cu cei care i-au dat viață, dar și când s-a produs ruptura dintre ei.

„Sunt Iulia Albu și nu-mi este frică să recunosc că părinții nu sunt mândri de mine. Acesta este probabil un gând cu care va trebui să trăiesc toată viața. Sunt Iulia Albu și mi i-aș dori aproape, chiar dacă nu aplaudă alegerile pe care le fac. Cred că nimic și nimeni pe această lume nu ar trebui să te țină departe de ceea ce iubești. Și îmi asum. Sunt Iulia Albu și în acest Crăciun îmi doresc să-mi îmbrățișez părinții”, mărturisea Iulia Albu, pe rețelele sociale, citată de unica.ro.

De asemenea, vedeta a recunoscut că principlul motiv pentru ruptura dintre ei a fost căsătoria ei cu fostul soț, Mihai Albu. Mai mult decât atât, ei nici nu au participat la nunta fiicei lor.

Aceasta a mai mărturisit că ai ei nu au susținut-o în cariera din TV pe care a ales-o și și-ar fi dorit să profeseze în domeniul pentru care s-a pregătit, adică ce al avocaturii.

„Părinţii mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Ei nu au fost niciodată de-acord, nici nu au vrut să vină la nuntă, în primul rând, din cauza diferenţei de vârstă dintre noi, aproape 19 ani, dar au fost mult mai multe probleme. Toată lumea are impresia că eu am fost căsătorită cu un milionar, dar eu am fost căsătorită cu un om normal, cu nişte venituri mai mult decât modeste.

Nu că părinţii mei şi-au dorit să mă căsătoresc cu cineva pentru bani, dar cu siguranţă şi-au dorit altceva pentru mine. Şi acum îi înţeleg, pentru că şi eu mi-aş dori altceva pentru copilul meu. Mihai e un om foarte OK, dar nu era pentru mine. Ne-am iubit, pentru că de aceea ne-am şi căsătorit. Dar, probabil că dacă nu s-ar fi opus atât de mult, nici nu aş fi mers până la capăt”, s-a destăinuit Iulia Albu, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, odată cu participarea la America Express, sezonul 6 mama ei a contactat-o, după mult timp. Impresionată de atitudinea ei în anumite probe, aceasta a sunat să o felicite și potrivit spuselor Iuliei Albu, a fost pentru prima oară când femeia a avut o astfel de reacție de când a apărut în peisajul monden.

„După această emisiune a fost pentru prima oară de când lucrez eu în televiziune și m-a sunat mama să-mi zică: «Bravo, ești chiar foarte tare fata mea!» Părinții mei care nu se regăsesc deloc în chestia asta și sunt foarte triști că am renunțat la avocatură pentru modă, deci chiar a fost foarte tare când m-au sunat”, a mai mărturisit recent criticul de modă.