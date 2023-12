Cum se înțeleg Mike și fiica Iuliei Albu: „Au mai avut neînțelegeri”. Ce relație are concurentul America Express cu Mikaela

Iulia Albu și Mike au dezvăluit detalii neștiute despre cum a început relația lor, dar și cum se înțelege acesta cu fiica vedetei. Mike și Mikaela au o relație apropiată, dar între ei există și neînțelegi.

Iulia Albu și Mike sunt una dintre cele de la America Express, sezonul 6. De peste șase ani, cei doi formează un cuplu și în spatele camerelor de filmat și deși recent, au dezvăluit că relația lor a trecut prin momente de impas, acum totul a revenit la normal. Așa cum au spus și în cadrul emisiunii, concurenții America Express, sezonul 6 locuiesc împreună, bărbatul fiind foarte grijuliu cu Iulia Albu, cât și cu fiica ei. Dar iată cum se înțeleg, de fapt, aceștia.

Care este relația dintre Mike și Mikaela, fiica Iuliei Albu. Cum se înțeleg cei doi

Invitați în podcastul „nasilor” lor de la America Express, Romică și Cătălin Țociu, cei doi iubiți au vorbit deschis despre relația lor din spatele camerelor de filmat. Mai mult decât atât, au dezvăluit și cum se înțelege Mike cu fiica partnerei sale de viață.

Potrivit declarațiilor lui, ajunsă la vârsta adolescenței, Mikaela le dă ceva bătăi de cap și există neînțelegeri între ei. Cu toate acestea, iubitul vedetei s-a arătat foarte înțelegător și susține că încearcă să îi fie alături.

Întrebată cum a reacționat fiica ei atunci când i-a făcut cunoștință cu iubitul ei, Iulia Albu a mărturisit că: „Mika ș-a adorat pe Mike din prima clipă în care l-a cunoscut, chiar dacă pe parcursul timpului au avut neînțelegeri. Pentru că neînțelegerile sunt firești. Sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil.

Ea este la o vârstă destul de dificilă, rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți”, a răspuns sincer criticul de modă.

Mike, însă, a ținut să o corecteze pe vedetă și a menționat că, de fapt, neînțelegerile lor nu au existat „pe parcursul timpului”, ci au apărut „în ultimul timp”. „Pe parcursul timpului, nu am avut probleme, a fost chiar o relație frumoasă și nu au fost incidente”, a adăugat concurentul America Express, sezonul 6.

În podcastul „La Țocii”, vedeta a povestit și cum a decurs mutarea iubitului ei în România. Pentru că Mike locuia în Marea Britanie, o perioadă de timp, ei au avut o relație la distanță. Până într-o zi când duceau împreună cocoșul ei la Periș, iar aceasta i-a propus să se mute înapoi în țară.

„I-am spus: Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim. S-a uitat la mine și mi-a zis: O să mă mut, ce să fac?. Așa a fost integrat Mike în familia noastră”, a adăugat Iulia Albu.

Astfel, în momentul în care bărbatul a decis să se mute alături de aceasta și fiica ei, cea mică îl cunoștea deja de un an și l-a primit cu brațele deschise. Ei au mai adăugat că Mike este implicat și în educație fiicei Iuliei Albu. Acesta vorbește zilnic cu Mikaela în engleză pentru a exersa, ies împreună în parc, cu rolele sau cu bicicleta și per total, petrec mult timp împreună.

