Câștigă rucsacul personalizat America Express în AntenaPLAY

În perioada 15 aprilie - 20 mai, toți abonații înscriși în concurs intră automat în extragerea pentru unul din cele 10 premii care constau într-un rucsac America Express personalizat cu numele lor.

Pentru toți iubitorii de aventură, cel mai spectaculos reality show din România, America Express și sezoanele anterioare Asia Express sunt disponibile integral pe AntenaPLAY.

America Express înseamnă o producție de anvergură, cu o desfășurare de forțe remarcabilă și un număr impresionant de ore de filmare, care surprind atât de multe povești uluitoare și situații neașteptate, ce au încăput, cu greu, în cele patru ediții săptămânale ale reality show-ului de la Antena 1.

Tot în AntenaPLAY este disponibil și show-ul Podcastito Express, cu 40 de episoade, plin de comentarii spumoase despre ce s-a văzut și nu s-a văzut la televizor, într-o discuție antrenantă cu Cătălin Bordea, Nelu Cortea și invitații lor.

Jurnal de călătorie America Express îți arată peripețiile și situațiile limită prin care au trecut echipa de producție și vedetele, în noul sezon America Express.

S-a anunțat marele câștigător al concursului Viză de America!

În ediția din 28 martie 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani s-a anunțat marele câștigător al concursului Viză de America.

Este vorba despre Georgiana Marcu Mirea, din Ilfov, norocoasa posesoare a unei experiențe de neuitat: participarea la filmările următorului sezon America Express, alături de echipa de producție și vedetele show-ului.

Câștigătoarea concursului precedent, Cristina Duțescu spune că s-a bucurat din plin de această experiență.

„America Express mi s-a părut reală. Din confortul patului, atunci când privești emisiunea, poate nu crezi că lucrurile se întâmplă pe bune și îți imaginezi că cei din concurs sunt acolo liniștiți, filmează câteva ore, după care mănâncă, apoi merg la piscină, la hotel și a doua zi sunt fresh. Nu! Alergi cu ei toată ziua și simți din plin adrenalina. Ca să ajung aici, chiar am depus o muncă grea, cea de fan. Trebuie să stai să urmărești toată emisiunea, ca să răspunzi corect la toate întrebările. Eu am fost alături de echipa America Express pe tot parcursul primei etapei. Am urmărit misiunile concurenților, m-am bucurat și de frumusețea locurilor, am trăit și adrenalina zonelor periculoase. Va fi un sezon cu adevărat palpitant, atât prin prisma concurenților, dar și a locurilor pe care le parcurg și a misiunilor pe care le au. Sunt gata oricând să particip și eu la acest reality show în calitate de concurent.”, a declarat Cristina, care a câștigat la concursul precedent ocazia de a participa la filmările primei etape din America Express.

