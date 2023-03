Podcastito Express. Ce au făcut Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru la revenirea în România după eliminarea de la America Express

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, au povestit ce au făcut după ce au fost eliminați de la America Express. Experiența a fost una grea, a mărturisit celebrul bucătar, care spune că a slăbit 14 kilograme în cele două luni de filmări.

Ce au făcut Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru după ce au revenit în țară de la America Express

În episodul 38 al show-ului exclusiv AntenaPLAY, cei doi au povestit că timp de o săptămână, cât au fost plecați în vacanțe separate, nu au reușit să vorbească. Doina a mers la munte, iar Cătălin Scărlătescu în Delta Dunării.

„Eu după ce am venit acasă am fugit o săptămână, o săptămână am fugit de acasă”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Podcastito Express.

„Da, tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Da, nu ne-am vorbit o săptămână, nu am vorbit unul cu celălalt. Eu m-am dus undeva unde nu e semnal”, l-a completat iubita lui.

„Eu am ajuns să stau singur în Deltă, așa. Nici nu aruncasem sculele în apă. Stăteam așa cu ele pregătite și vine un nene și zice: Ce faci?. Zic: Stau. Zice: Nu dai la pește? Zic: Nu. Deci mi-a dat un reset total (n.r. America Express). Am vrut să uit. Pentru mine a fost un chin. Ați văzut, am dat jos 14 kilograme. Doamne ferește”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

Finala America Express, duminică, 26 martie 2023 de la 20:00

Comedianții Bordea și Cortea și cele două membre ale trupei Andre, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, se luptă pentru marele premiu, în finala difuzată pe 26 martie, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cele 9 perechi de concurenți ale acestui sezon au traversat Atlanticul și au pornit pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea Orașului de Aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse a fost locul în care a început aventura America Express.

Traseul a continuat, pe parcursul competiției, spre inima civilizației Maya, prin junglă, dar și prin orașe ce au păstrat parfumul erei coloniale, în Guatemala. Țara smaraldelor, a cafelei, a celor mai fericiți oameni, dar și a periculoaselor carteluri de mafioți, Columbia a fost a treia țară de pe ruta America Express.

Zi după zi, săptămână după săptămână, cu doar 1 euro pe zi, fără transport, fără cazare, concurenții și-au testat limitele și au trăit cea mai intensă experiență. Alături de ei, și publicul de acasă, care a stat cu sufletul la gură urmărind Antena 1 și AntenaPLAY. Împreună, concurenții și comunitatea Antena 1 au explorat locuri fascinante, cu o spiritualitate bogată, descoperindu-le tradițiile și întregul mix de arome și culori specifice Americii Latine.

Dupa 10 săptămâni de aventură, marele deznodământ se află în Mega finala de duminică, 26 martie, de la 20:00, în AntenaPLAY.

