Ce a convins-o pe Iulia Albu să participe la America Express. Ce mesaj a transmis noua concurentă: „De aici a început totul”

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au acceptat provocarea de a participa la cel mai dur reality show. Cei doi se numără printre cele 8 perechi de concurenți care pleacă în aventura America Express și sunt pregătiți să infrunte fiecare provocare împreună.

Cu toate acestea, creatoarea de modă nu este străină de acestă competiție. Pentru cei care nu își amintesc, frumoasa vedetă a mai participat în calitate de „handicap” și a avut misiunea de a le pune bețe în roate Elizei și lui Cosmin Natanticu.

Ce a convins-o pe Iulia Albu să participe la America Express. Vedeta face echipă cu iubitul ei

Ei bine, pe cat de grea spunea că a fost aceas scurtă experineță pentru ea, acum Iulia Albu a hotărât să participe în calitate de concurent la America Express sezonul 6. Aceasta a dezvăluit că acele doar câteva zile petrecute departe de confortul vieții ei i-au dat curaj și este pregătită pentru orice provocare.

Pe rețelele personale de socializare, Iulia Albu a postat un videoclip de atunci și a mărturisit că de acolo a pornit totul. În plus, vedeta a ținut să le mulțumească foștilor concurenți pentru scurta aventură prin care au trecut alături de ea.

„De aici a început totul… mulțumesc @natanticu_cosmin si @eliza_natanticu pentru începutul acestei frumoase aventuri! Adevarata Nebunie abia acum începe!”, a scris aceasta în descrierea imaginilor publicate pe contul ei de Instagram.

Nu a durat mult până când chiar Eliza Natanticu a răspuns adăugat mai multe emoji-uri cu inimioară, semn că au rămas în relații foarte bune. ȘI Pufeh, concuretul sezonului trecut America Express și-a dezvăluit încrederea pe care o are în ea, scriind: „O să rupi, Iulia!! Let’s gooo”

Ce spun Iulia Albu și iubitul ei Mike, despre provocarea America Express, sezonul șase

Iulia Albu va porni pe Drumul Soarelui alături de Mike, cel care îi este sprjin și în viața de zi cu zi. Spune că nu este pregătită pentru ce va urma, dar cu siguranță se va bucura din plin de experiență.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”, a povestit Iulia Albu despre cum a primit provocarea America Express.

Mike, iubitul ei, pe de altă parte, spune că nu avea cum să nu o însoțească pe iubita lui în aventura vieții.

„Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți in America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum sa o las singura in aceasta aventura. Iulia este curajoasa si determinata DAR, la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constanta de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”, a spus Mike.