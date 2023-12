Sânziana Negru, reacție uluitoare pe internet după Finala sezonului 6 America Express. Ce le-a transmis fanilor, fără ezitare

Sânziana Negru a publicat un mesaj uluitor pe internet, după ce telespectatorii au aflat că ea și Laura Giurcanu au câștigat Finala sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui. Tânăra nu s-a putut abține și a spus lucrurilor pe nume, chiar pe contul oficial de Instagram.

Finala sezonului 6 America Express a fost urmărită de mulți telespectatori în seara de 27 decembrie 2023. Deznodământul poveștii de pe Drumul Soarelui a fost o surpriză plăcută pentru mulți fani, însă au existat persoane care s-au arătat nemulțumite de echipa victorioasă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Sânziana Negru și Laura Giurcanu au reușit să ajungă pe primul loc la Irina Fodor în etapa finală. Așadar, fetele au câștigat trofeul și premiul în valoare de 30.000 de Euro.

Concurentele au trecut prin probe contracronometru alături de Aris și Alexia Eram. Frații au fost extrem de competitivi, iar cursa a ținut în suspans pe toată lumea. Cele două echipe au sosit la punctul final la o diferență foarte mică de timp, însă aceasta a fost deosebit de importantă pentru desemnarea câștigătorilor.

Îndeplinirea misiunilor în timp util și găsirea unei mașini la autostop au fost principalii factori care au decis soarta perechilor. Laura Giurcanu și Sânziana Negru au ținut cont de fiecare detaliu pentru a nu fi încetinite de penalizările judecătorilor, fapt care le-a ajutat mult.

Un lucru este cert, publicul a avut parte de o Finală a sezonului 6 America Express pe măsura așteptărilor. Adrenalina, emoțiile și suspansul au definit în totalitate ultima ediție de pe Drumul Soarelui.

Care a fost mesajul Sânzianei Negru după Finala sezonului 6 America Express. Ce le-a transmis Alexiei și lui Aris Eram

Pentru că au existat o mulțime de comentarii în privința echipei lor din America Express, Sânziana Negru a făcut o postare uluitoare pentru toți cei care au urmărit emisiunea, formându-și o anumită părere despre ea și prietena ei.

Tânăra a ținut să le transmită un mesaj Alexie și lui Aris Eram. Mai mult, aceasta a vrut să lămurească fanii în ceea ce privește experiența de neuitat pe care a avut-o pe Drumul Soarelui.

„S-a încheiat cea mai intensă, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trăit-o vreodată. Iar noi am caștigat. Dar trofeul îl merită în egală măsură și echipele cu care am jucat etapa finală. A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător, cumpătat și extrem de competitiv sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi REAL o echipă în orice. Vă mulțumim, Aris și Alexia, Giulia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi.

De obicei, te înscrii la un concurs ca să-l câștigi, noi am plecat la America Express neștiind ce ne așteaptă, visam la trofeu, ca orice altă echipă de jucători, dar ne entuziasma mai mult noul, aventura și faptul că trăim împreună aceste lucruri. Timp de 55 zile și nopți, Laura mi-a fost mamă și tată, soră, iubit și prietenă. N-a fost nimeni în afară de ea, când mi-a fost rău, când mi-a fost foame, când plângeam, când îmi număram vânătăile, sau când eram nedormită și cu puterile la pământ. Ne-am ridicat, ne-am sprijinit și ne-am răbdat. Noi doua.

Da, ca oricare din noi, am avut și momente de slăbiciune, în care poate n-am fost cele mai bune, multe momente de frustrare și neputință, pe care le-am gestionat așa cum am știut în situațiile date, dar nu am renunțat niciodată. Și NE-AM BUCURAT că trăim, în fiecare moment. Puțini înțeleg ce presupune cu adevărat experiența AE, dar mulți o comentează, că e cel mai ușor.”, a mărturisit ea pe Instagram.



„Dincolo de competiție, e bine să nu uităm că America Express este un show tv, un show cu personaje creionate, unde e firesc să ții cu o echipă sau alta, să empatizezi mai mult cu unii sau alții, dar să înțelegi, în final, că e un SHOW TV. Pentru că experiența pe care am trăit-o în viața reală este foarte diferită de ce s-a văzut la televizor. Tocmai de aceea, lecția continuă și acasă, nu doar acolo.

Îmi vine să scriu multe, dar știu că în final, nu contează și cineva, mai presus de noi, a vrut ca acest trofeu să fie căștigat de Laura și Sânziana. Iar noi am învățat multe despre oameni în toată această călătorie. Mulțumim și Sărbători frumoase!”, a mai adăugat ea.

